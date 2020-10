Land will Transparenz schaffen : Beirat soll Abschiebehaft in Glückstadt begleiten

In dem siebenköpfigen Gremium soll eine möglichst große Bandbreite der Gesellschaft abgebildet sein.

von Christine Reimers

22. Oktober 2020, 11:17 Uhr

Glückstadt | Bereits in einigen Wochen soll die Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt in Betrieb genommen werden. Um eine möglichst große Offenheit über die Arbeit in der Abschiebehaft sicherzustellen, hat das Land hat gesetzlich festgelegt, einen Beirat zu installieren. Ein Gremium, an dem sich theoretisch auch Glückstädter beteiligen können. „Der Beirat wirkt bei der Gestaltung des Vollzugs mit, indem er die Leitung berät und sich für die Interessen der Untergebrachten einsetzt“, erklärt der Sprecher des Innenministeriums, Dirk Hundertmark, auf Anfrage unserer Zeitung.

Während das Land bei der Besetzung eher von Vertretern von Hilfsorganisationen ausgeht, machen sich auch Glückstädter Parteien Gedanken, wen sie entsenden möchten. Zwei Personen gelten laut Innenministerium indes als gesetzt: Es sind der Landesbeauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen sowie ein Abgeordneter des Landtags. Dazu können noch maximal fünf weitere Personen benannt werden. Denkbar sind auch Vertreter von Kirchen und Religionsgemeinschaften.

Weiterhin können sich Menschen ehrenamtlich um die Menschen kümmern, die abgeschoben werden sollen. Hundertmark: „Sport- und Freizeitmöglichkeiten können durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleitet werden.“ Auch Besuchsdienste seien möglich. „Untergebrachte dürfen täglich innerhalb der vorgegebenen Zeiten Besuch empfangen.“ Sie werden bereits bei der Aufnahme in die Einrichtung über Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu Hilfs- und Unterstützungsorganisationen informiert. Auch das sei gesetzlich geregelt. Auf Wunsch kann Kontakt zu einem Seelsorger hergestellt werden.

Weil die Bandbreite der Religionsgemeinschaften groß ist, hat das Ministerium eine bundesweite Sprachregelung übernommen. Gesprochen wird von „Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft“. Bei Bedarf können regelmäßige Sprechstunden eingerichtet werden. So hat zum Beispiel die evangelische Kirche bereits ein Interesse an der Mitarbeit bekundet. „Aktuell wird das Betreuungskonzept für die Abschiebungshafteinrichtung entwickelt, das die Bedürfnisse der Untergebrachten berücksichtigen wird. In diesem Zusammenhang wird auch über die Kostenbeteiligung des Landes an der Seelsorge zu entscheiden sein“, sagt Hundertmark.

Die Abschiebehafteinrichtung ist in dieser Form neu in Schleswig-Holstein. 60 Plätze wird es geben. Beteiligt sind finanziell die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Wobei die Organisation beim Land Schleswig-Holstein liegt.

Im Vorwege werden die Bürger eingeladen, sich die Abschiebehafteinrichtung anzusehen. Hundertmark erklärt: „Uns ist es wichtig, die Einrichtung der Glückstädter Bevölkerung sowie den Abgeordneten des Landtags und Vertreterinnen und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen so transparent wie möglich vorzustellen. Unsere Planungen gehen deshalb weiter davon aus, dass wir vor Inbetriebnahme der Abschiebehafteinrichtung eine Informationsveranstaltung durchführen. Selbstverständlich wird die pandemiebedingte Lage dann aktuell und kurzfristig bewertet werden.“