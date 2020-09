Feuerwehreinsatz in Hohenaspe : Beim Unkrautbrennen gerät Hecke in Flammen

Eigentlich wollte ein Mann in Hohenaspe Unkraut verbrennen. Doch plötzlich geriet eine Hecke in Brand.

Avatar_shz von shz.de

13. September 2020, 19:18 Uhr

Hohenaspe | Ein schnelles Eingreifen war gefragt, als die Feuerwehr am Sonnabendnachmittag gerufen wurde. In der Brunnenstraße in Hohenaspe war beim Abflammen von Unkraut eine Hecke am Nachbargrundstück in Brand geraten.

Wind facht das Feuer an

Der kräftige Wind sorgte dafür, dass die Flamen schnell hoch schlugen. Es bestand die Gefahr, dass das Feuer auf die angrenzenden Gebäude übergreifen könnte. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohenaspe hatten den Brand dann aber schnell im Griff. Nach kurzer Zeit waren die Löscharbeiten beendet.