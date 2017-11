Wildschweine in Heide : Beim Optiker ist die Sau los – und der wirbt damit

vergrößern 1 von 1 Foto: gkn 1 von 1

Heide | Ein Keiler beim Optiker. Was zunächst wie ein Witz anmutete, war für Hans-Joachim Hinz vor rund zwei Wochen alles andere als zum Schmunzeln: Ein aggressives Wildschwein tauchte wie aus dem Nichts in seinem Geschäft am Heider Marktplatz auf und verbreitete Angst und Schrecken. Das Drama sorgte weit über Dithmarschen hinaus für Aufsehen, zumal das Tier anschließend in der Innenstadt vier Menschen zum Teil schwer verletzte, ehe es vor einer Sparkasse von einem Jäger erlegt wurde.

Augenfällig war es wohl purer Zufall, dass der aufgebrachte Vierbeiner ausgerechnet dem Optiker Hinz einen Besuch abstattete. Videoaufnahmen zeigen, wie das Schwein am Kontaktlinsen-Studio vorbeiflitzte, als es plötzlich umkehrte, in eines der Büros stürmte, ehe es durch eine gläserne Brandschutztür drückte und wieder entschwand.

Hatte der 70-Kilo-Eber erschnüffelt, dass man ihm in dem Laden womöglich zu mehr Durchblick hätte verhelfen können? Ein Dioptrien-Check vielleicht bis die Schwarte kracht? Nein, das konnte nur ins Auge gehen. Statt sich einem Sehtest zu unterziehen, richtete der wild gewordene Kunde erheblichen Sachschaden an. Da ist es mindestens legitim, wenn nicht gar weitsichtig, dass der geschädigte Inhaber nach der tierischen Visite nun die Werbetrommel rührt. Zumal Weihnachten nicht mehr weit ist.

Man muss es gesehen haben: Im Schaufenster des Optikers hängen neuerdings zwei „Achtung-Wildschweine“-Plakate mit einem Schattenriss-Keiler im rot umrahmten Warndreieck. Darunter in der herbstlich dekorierten Auslage posieren zwei drollige Plüsch-Eber – einer davon, kein Scherz, mit Gläsern auf der Nase. Das Wildschwein-Brillenmodell wird für schlanke 179 Euro angeboten.