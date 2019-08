Tatort Grosse Tonkuhle : Beim Badenin Itzehoe bestohlen

Ein Itzehoer geht in der Großen Tonkuhle schwimmen - und schon ist sein Rucksack weg.

von sh:z

15. August 2019, 13:06 Uhr

Itzehoe | Dieses Bad hatte Folgen: Ein 30-jähriger Itzehoer ist am Montagabend an der Großen Tonkuhle bestohlen worden. Zwischen 18 und 20 Uhr habe er sich dort in Höhe Brunnenstieg 4 aufgehalten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zunächst pausierte er auf einer Bank, dann ging er schwimmen. Hinterher musste er feststellen, das sein grüner Rucksack, der unter anderem ein Portemonnaie und schwarze Nike-Turnschuhe enthielt, verschwunden war. Von der Tat hatte er nichts bemerkt.





Hinweise: 04821/6020.

