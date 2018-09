Ringreitverein Doppeleek : Beidenflether Ringreiter fehlt Nachwuchs

Bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften war Sarah Bürger die einzige Starterin bei den Junioren.

von Sabine Kolz

18. September 2018, 10:09 Uhr

Der Ringreitverein Doppeleek Beidenfleth hat seine interne Meisterschaft durchgeführt. In acht Durchgängen an zwei Ringbäumen konnten 16 Ringe gestochen werden. Bei den Senioren gingen 16 Reiter an den Start, die sich einen konzentrierten und fairen Wettkampf boten. Bei den Junioren war nur eine Reiterin am Start, Sarah Bürger war bereits im letzten Jahr Juniorenkönigin geworden und stach jetzt 13 Ringe.

Bei den Senioren errang Sonja Heesch ebenfalls mit 13 gestochenen Ringen den ersten Platz. Die weiteren Plätze entschied nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken ein spannendes Stechen.

Vereinsvorsitzender Peter Krey hatte zuvor die Reiter und Gäste begrüßt. Er freute sich über die gute Beteiligung, bedauerte aber, mit Sarah Bürger nur noch eine Juniorenreiterin zu haben, die in der nächsten Saison auch noch in die Seniorenriege wechselt.

Zahlreiche Zuschauer hatten sich um den Reitplatz versammelt, um das Turnier zu verfolgen und bei Grillwurst und Pommes vom Vereinswirt Holger Frauen über das Geschehen ausgiebig zu schnacken.



> Bei den Senioren platzierten sich auf dem 2. und 3. Rang Tanja Braun und Karina Mehlert mit jeweils 10 Ringen. Jochen Starck, Meike Kloppenburg und Hans-Werner Heesch stachen je 9 Ringe, Julia Carstens, Peter Lucht und Sophie Höhne je 8 Ringe, 7 Ringen konnten Petra Hoffmann, Monika Münchow und Conny Gummerlich mitnehmen. Janek Frauen (6), Lina Nagel (5), Karin Bolten(4) und Fatima Benke (2) liegen auf den hinteren Plätzen.