Itzehoer Speeldeel : Bei Luzie fühlen sich die Männer wohl

Am Freitag feiert die Speeldeel im Theater Itzehoe die Premiere ihres neuen Stücks „Den Mann sien best Stück“.

von Andreas Olbertz

09. September 2019, 18:24 Uhr

Itzehoe | Hannelore ist nach vielen Ehejahren von ihrem Mann Walter so einiges gewöhnt, aber dass er, ohne sie um Erlaubnis zu fragen, seinen Freund bei ihnen wohnen lässt, das geht ihr dann doch zu weit. Als sie dann auch noch die Nachricht erhält, dass sie bei einem Preisausschreiben den Hauptpreis gewonnen hat – eine zweiwöchige Mittelmeer-Kreuzfahrt für zwei Personen – ist sie auf und davon. So schnell können Walter und sein Freund Bernhard gar nicht gucken.

Jetzt ist guter Rat teuer. Können zwei erwachsene Männer in einem frauenlosen Haushalt überleben? Doch wozu gibt es das Internet und Anzeigen zu Putzhilfen? Charmant verspricht Hausmädchen Luzie ihren Kunden, ihnen zur Hand zu gehen, damit sich die Männer bald wieder wohl fühlen.

Zumindest bis zu dem Moment, als Hannelore plötzlich wieder im Wohnzimmer steht. Kurzerhand wirft sie Luzie raus und läuft zu alter Form auf. In bestem Befehlston ordnet sie an, die Spuren des Lotterlebens zu beseitigen. Walter und Bernhard gehorchen missmutig und schmieden einen Plan. Die Leiter. Es soll wie ein Unfall aussehen. Wenn Hannelore von dem wackligen Ungetüm fällt und sich das Genick bricht, dann würde niemand auf die Idee kommen, dass da nachgeholfen wurde. Doch es kommt anders als erwartet.

Aber eigentlich erwartet man es ja bei einem Stück der Itzehoer Speeldeel genau so: Irrungen und Verwirrungen am laufenden Band. Und die werden in „Den Mann sien best Stück“, der jüngsten Inszenierung der Speeldeel am laufenden Band geliefert. Das Stück hat am Freitag, 13. September, 19.30 Uhr, im theater Itzehoe Premiere. Weitere Aufführungen sind am Sonnabend um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr.