Kremperheide : Bei Finanzierung ist Land in der Pflicht

Die Kreisgruppe Steinburg des Gemeindetags kritisiert die Landesregierung – bei der Kita-Finanzierung und dem HVV-Beitritt müsse sie liefern.

von Ilke Rosenburg

20. September 2018, 16:52 Uhr

Kita-Finanzierung, Senkung der Kreisumlage, HVV-Beitritt und die Vorstandswahlen waren Schwerpunkte der konstituierenden Sitzung der Kreisgruppe Steinburg im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag. Vorsitzender Clemens Preine hieß dazu fast 80 Vertreter der Steinburger Städte und Gemeinden im Heidehaus in Kremperheide willkommen. Preine genießt das Vertrauen der Mitglieder ebenso wie sein Stellvertreter Harm Früchtenicht und der Geschäftsführer Jörg Bucher. Sie wurden jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.



Reformprozess eine große Chance







Von Irritationen und Hinhaltetaktik





Bevor die Wahlen anstanden galt das Augenmerk den die Gemeinden bewegenden Themen. Der Vertreter des Landesverbandes, Landesgeschäftsführer Jörg Bülow, ging dabei insbesondere auf die Reform der Kita-Finanzierung als eines der für die Kieler Koalition wichtigsten Projekte in dieser Legislaturperiode ein. „Die jetzige Kita-Finanzierung ist aufwendig und kompliziert.“ Mittlerweile gebe es etwa elf unterschiedliche Regelung zur Zuschussvergabe des Landes. Vor allem aber sei das jetzige System eigentlich unterfinanziert. „Die Finanzierung der Kitas ist aus dem Ruder gelaufen.“ Mehr als 50 Prozent müssten die Gemeinden allein auffangen. Das sei nicht mehr tragbar. „Wir sehen in dem Reformprozess eine große Chance“, betonte Bülow. Wichtigstes Ziel sei es, dass der Kostenanteil für die Kommunen wieder abgespeckt werde. Ebenso wie im Schulwesen müsse das Land mehr Kosten übernehmen. Als Beispiel nannte Bülow die Übernahme der Finanzierung des Personals, die Gemeinden würden Sachkosten und den Aufwand für das nichtpädagogische Personal tragen. Und: Auch der Bund sollte in die finanzielle Pflicht genommen werden, das Recht auf einen Kita-Platz werde schließlich über ein Bundesgesetz geregelt. Die Politik sei gefordert, die Gemeinden seien bereit für eine große Reform.Zustimmender Applaus in der Versammlung und auch vom Kreisvorsitzenden, der seinen Jahresbericht vorlegte. Dabei brannte jedoch ein anderes Thema den Steinburgern noch stärker unter den Nägeln: der Zweckverband ÖPNV, sprich: der HVV-Beitritt Steinburgs. Weil der Zweckverband die Aufforderung an das Land, mit Hamburg in Verhandlungen für den Beitritt zum Verkehrsverbund einzutreten, nicht eindeutig genug formuliert hatte, war es erneut zu Verzögerungen gekommen. Das deutliche Steinburger Signal folgte: Klares Votum für die Bahn, der Anschluss der Buslinien werde aber nicht ausgeschlossen (wir berichteten). Preine richtete Kritik an Kiel, die Formalie vermittle den Eindruck einer Hinhaltetaktik. Laut CDU-Landtagsabgeordnetem Heiner Rickers wird das Thema am 26. September den Landtag beschäftigen. An dem Tag allerdings tage auch der Steinburger ÖPNV, so Preine. Aus der Versammlung wurde darum angeregt, darauf hinzuwirken, die ÖPNV-Sitzung zu verschieben und das Ergebnis der Landtagssitzung abzuwarten.

Und auch bei der Kreisumlage gebe es Irritationen: Von der Verwaltung sei signalisiert worden, dass eine Senkung der Kreisumlage nicht zu erwarten sei. Das sähen die Kommunen nicht so, beispielsweise könne die Hälfte des Jahresüberschusses 2017 der Kreisrücklage zugeführt, die andere Hälfte zur Reduzierung der Kreisumlage genutzt werden könne. Ein weiteres klärendes Gespräch werde es am 1. Oktober geben.

Den Berichten folgten die Wahlen. Neben dem engeren Vorstandstrio erweitern Renate Lüschow, Delf Sievers, Andreas Faust, Niels Schilling, Jürgen Rebien, Manja Biehl und Colja Peglow die Führungsriege. Kassenprüfer sind Klaus Krüger und Dörte Harms.