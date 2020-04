Physiotherapie in Zeiten von Corona : „Behandlung nicht abbrechen“

Körperliche Defizite sind selbst mit neuer Therapie teilweise nicht mehr aufzuholen. Betreuung von Senioren gestaltet sich schwierig.

Itzehoe | „Es ist wichtig für meine Gesundheit.“ Deshalb kommt Mellinia Wilde auch in der Krise zu ihrer Physiotherapie bei Physiotrain.

Damit liegt die 22-jährige Itzehoerin genau richtig, wie Inhaber Günter Wolf sagt.

Zitat: Man fängt wieder ganz vorne an oder kann die erneuten Defizite nicht wieder aufholen. Günter Wolf, Inhaber Physiotrain in Itzehoe

Um 30 Prozent sei die Zahl der Patienten eingebrochen, und er habe Verständnis für jede Absage. Aber: „Wir haben Angst, dass Patienten Therapien abbrechen und dadurch erreichte Verbesserungen der Probleme wieder komplett verloren gehen – soll heißen, man fängt wieder ganz vorne an oder kann die erneuten Defizite nicht wieder aufholen.“

Das betreffe ausgerechnet oft auch noch die Risiko-Patienten. Praxen für Physiotherapie sind ebenso wie Logopäden oder Ergotherapeuten „systemrelevant“ und dürfen geöffnet haben.

Physiotherapie ist keine Massagepraxis

Aus gutem Grund, wie Wolf unterstreicht: „In dem Augenblick, in dem ein Arzt ein Rezept ausstellt, dokumentiert er, dass die Behandlung medizinisch notwendig ist.“ Viel musste er reden, um den Unterschied zu den – geschlossenen Massagepraxen – zu erklären: „Fehlinformation läuft wie das Virus.“

Zitat Mit den üblichen Maßnahmen fühle ich mich relativ sicher. Mellinia Wilde, Risikopatientin in der Reha

Eine Pause in der Reha wollte Mellinia Wilde vermeiden: „Danach fängt man wieder von vorn an.“ Auch Petra Wengert will „meine Gesundheit stabil halten“. Als Risikopatientin stuft sich die 57-jährige Itzehoerin nicht ein: „Mit den üblichen Maßnahmen fühle ich mich relativ sicher.“

Mitarbeiter wechseln alle zwei Stunden das T-Shirt

„Wir sind uns der Verantwortung bewusst“, sagt Wolf. Am Eingang wird Fieber gemessen, Therapeut und Patient tragen Mundschutz, zehn Liter Desinfektionsmittel habe er glücklicherweise vor einiger Zeit gekauft. Kittel sind ein Problem: „Die Mitarbeiter sollen mindestens alle zwei Stunden das T-Shirt wechseln.“

Betreuung von Senioren gestaltet sich schwierig

Was die Patienten aktiv selbst machen könnten, werde per Video angeleitet, sagt seine Frau Bettina Eckle-Wolf. „Das ist etwas anderes als ein Videoclip auf Youtube.“ Ein „Riesenproblem“ sieht Wolf allerdings bei der Betreuung von Senioren in Heimen. Nur unter strengen Vorkehrungen dürfen Therapeuten, wenn überhaupt, hinein, um sie zu mobilisieren – und das sei extrem wichtig.

Praxis versucht 20-köpfiges Team zu halten

Im März war bei Physiotrain noch genug zu tun, um Kurzarbeit zu vermeiden. Im April werde es definitiv einen Ausfall von 50 Prozent geben, 28 Präventionskurse seien abgesagt worden, so Wolf. Er glich Zeitkonten aus, gewährte zwei zusätzliche Urlaubstage und will die Liquidität über ein KfW-Darlehen sichern, um sein 20-köpfiges Team zu halten. Denn: „Wir werden, wenn das Ganze abflaut, von Arbeit erschlagen werden.“

Richtige Schlüsse aus der Krise

Dann hofft Wolf auch auf die richtigen Schlüsse aus der Krise. Es könne sich zeigen, dass viele Therapien vielleicht gar nicht so nötig seien. Und die Kassen dürften sich gern den Pragmatismus erhalten, der jetzt teils zu beobachten sei: „Hoffentlich wird das Ergebnis, dass man sieht: Wir sind überorganisiert gewesen“, sagt der Physiotherapeut. Dann könne die Medizin wieder mehr auf ihren Kern reduziert werden: den Menschen zu helfen.