Glückstadt lädt zum Austausch : Begegnungscafé „Haymathafen“

„Haymathafen“ heißt ein Projekt, bei dem sich in Glückstadt Menschen näherkommen sollen.

von shz.de

23. August 2019, 12:11 Uhr

Glückstadt | Das Begegnungscafé „Haymathafen“ im ehemaligen Kino ist eröffnet. Initiiert wurde es vom Glückstädter Familienverein in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Familie, Bildung, Soziales und Integration. Zahlreiche Interessierte kamen bereits ins Alte Kino, suchten Gespräch und Austausch. Kaffee, Tee und Kuchen wurden gegen eine kleine Spende angeboten.

Ermöglicht wurde das Projekt durch eine finanzielle Zuwendung des Landes, die vor kurzem übergeben wurde. „Die Finanzierung ist so erstmal bis zum Ende des Jahres gesichert“, freut sich Ruben Fernandez, Integrationsbeauftragter der Stadt. Er hatte selbst seine Gitarre mitgebracht und trug mit Liedern zur Unterhaltung bei. Bis zum Jahresende ist das Begegnungscafé im Alten Kino ab sofort jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr für Jedermann geöffnet. Instrumente und Ideen dürfen gern mitgebracht werden. Für Kinder steht ein Mal- und Basteltisch bereit.

Der Begriff „Haymat“ ist angelehnt an das türkische Wort „Haymatlos“, das während und nach der Zeit des Nationalsozialismus ins Türkische übernommen wurde, als jüdisch-deutsche Flüchtlinge aus Deutschland in die Türkei emigriert sind. Der Begriff „Haymat“ wird aber inzwischen auch in Deutschland genutzt.