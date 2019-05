Kultur in Kellinghusen : Begegnung mit Klängen

Mari Kitagawa (Klavier), Klaus Nagurski (Saxofon) und Antonia Gottwald (Sprecherin) laden zu einem Abend unter dem Motto „Poesie, in der Musik und in Worten“ ein.

von Joachim Möller

22. Mai 2019, 11:00 Uhr

Kellinghusen | Poesie, in der Musik und in Worten. Das verspricht ein Abend des Kulturkreises Kellinghusen im Bürgerhaus. Zu Gast sind morgen ab 19.30 Uhr das Kellinghusener Ehepaar Mari Kitagawa (Klavier) und Klaus Nagurski (Saxofon) sowie Antonia Gottwald (Sprecherin). Sie präsentieren ihr Programm „Und die Welt hebt an zu singen – eine poetische Begegnung von Worten und Klängen“.

„Wir wollen die Besucher auf hohem Niveau gut unterhalten“, sagt Gottwald. Die Musiker spielen Stücke von verschiedenen Komponisten aus verschiedenen Epochen, Antonia Gottwald präsentiert anspruchsvolle Texte. Es werde jedoch keine klassische Lesung, unterbrochen von Musik werden. „Die Besucher sollen sich den Wortklängen und den Musikklängen hingeben“, sagt Nagurski. Anschließend besteht die Gelegenheit, mit dem Trio ins Gespräch zu kommen.

Gottwald tritt freischaffend mit eigenen Bühnenprogramm auf. Klaus Nagurski lehrt als Professor an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg Saxofon und Kammermusik. Mari Kitagawa ist Klavierpädagogin und freischaffende Künstlerin. Seit mehr als 15 Jahren treten die Künstler immer wieder zusammen mit verschiedenen Programmen bundesweit auf.