Konzert in Itzehoe : Beethoven und Liszt für die Kulturstiftung

von nr

27. September 2018, 10:28 Uhr

Das Liszt-Trio Weimar mit Christian Wilm Müller (Flügel), Andreas Lehmann (Violine) und Tim Stolzenburg (Violoncello) ist Freitag, 23. November, 19 Uhr, in der Aula der Volkshochschule zu Gast. Diese arbeitet erstmals mit der Kulturstiftung Itzehoe zusammen, an die die Erlöse des Benefizkonzerts fließen. Das Trio spielt Werke von Beethoven, Liszt und Schumann. Der Vorverkauf hat begonnen bei der VHS, im Bücher-Känguruh in der Feldschmiede, in den Filialen der Sparkasse Westholstein und bei der Kulturstiftung Itzehoe unter info@kulturstiftung-itzehoe.de.