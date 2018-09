Die Stadt hat keinen Fahrradbeauftragten mehr. Der bisherige Amtsinhaber ist im Ruhestand. Die Grünen zeigten sich im Hauptausschuss überrascht: Man sei davon ausgegangen, dass ein neu eingestellter Ingenieur in der Tiefbauabteilung automatisch in die Position rücke, so Karl-Heinz Zander. Die Fraktion werde einen Antrag stellen, einen neuen Beauftragten zu installieren.