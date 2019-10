„Beats & Brass“ mit Blasorchester

Herbstkonzert im Kulturhof bietet breit gefächertes Programm

30. Oktober 2019, 12:48 Uhr

Itzehoe | „Selten hatten wir ein Konzertprogramm aus so vielen mitreißenden Rhythmen wie in diesem Jahr.“ Stefan Schildt weiß, wovon er spricht, immerhin ist er seit 1993 Dirigent des Blasorchesters Itzehoe. Sonntag, 10. November, 15 Uhr, veranstaltet es sein Herbstkonzert im Kulturhof in der Dorfstraße.

Aus der Vielfalt des Programms habe sich das Motto „Beats & Brass“ – was er mit „Rhythmus und Bläser“ übersetzt – fast von selbst ergeben, so Schildt. Konkret zeige sich das an Werken wie dem „Lord Of The Dance“-Medley, am 80er-Jahre-Welthit „Africa“ der Gruppe Toto, Phil Collins‘ mitreißendem Jive zu „You Can’t Hurry Love“ oder James Lasts swingendem Evergreen „Happy Luxemburg“. Auch aktuelle Werke sind vertreten wie das Titelthema aus der Fantasy-Fernsehserie „Game Of Thrones“ oder der Schlager „Warum hast du nicht Nein gesagt“ von Roland Kaiser und Maite Kelly.



Von Aladdin bis Bach





Ein Medley aus Disneys Musicalfilm „Aladdin“ ist ebenso zu hören wie ein neu einstudiertes Medley aus Kulthits der 80 Jahre, ein Auszug aus dem Abba-Musical „Mamma Mia“ und Neil Diamonds Welthit „Sweet Caroline“ in einem ebenfalls ganz neuen Arrangement für Blasorchester. Auch die Klassik werde vertreten sein, kündigt Schildt an, unter anderem mit Bachs Instrumentalwerk „Air“.

Karten für 5 Euro plus Vorverkaufsgebühr gibt es im Kulturhof, bei der Norddeutschen Rundschau, dem Stadtmanagement oder über die Mailadresse vorverkauf@blasorchester-itzehoe.de. An der Tageskasse, geöffnet ab 14 Uhr, beträgt der Preis 7 Euro. Für Verpflegung der Gäste ist ebenfalls gesorgt.



>Mitspieler oder Unterstützer sind im Orchester stets willkommen. Kontakt: 04821/9578957 oder 1787507. Mehr Infos unter www.blasorchester-itzehoe.de.