Rock-Geschichte in kellinghusen : Beat-Club lebt im Bürgerhaus wieder auf

Der legandäre Beatclub kommt nach Kellinghusen. Gezeigt werden Videos, außerdem wird die Geschichte thematisiert.

von Joachim Möller

06. Mai 2018, 17:22 Uhr

Der Kulturverein Pep holt den legendären Beat-Club nach Kellinghusen. Am Mittwoch, 9. Mai um 20 Uhr präsentiert Jörg Sonntag die Beat-Club-Story im Bürgerhaus.

In den Swinging Sixties wurden die Röcke der Mädchen kürzer, die Haare der Jungen länger – und dann kam via TV noch der „Beat Club“ in die Wohnzimmer. Die in Bremen konzipierte Sendung war seinerzeit die erste, die sich speziell an die jugendliche Altersgruppe wandte. Am Sonnabendnachmittag transportierten Regisseur Michael „Mike“ Leckebusch und Moderatorin Uschi Nerke den Beat in die hintersten Winkel der Republik. Für die damaligen Teenager war der Fernsehtermin Pflicht – wenn sie das „Erste“ einschalten durften. Rund 20 Jahre nach Kriegsende herrschte in deutschen Elternhäusern noch ein autoritärer Ton, und die Musik von Jimi Hendrix, The Doors, Moody Blues und Co. passte kaum ins konservative Weltbild vieler Erziehungsberechtigter.

„Meine Eltern waren selbständig und guckten zu der Zeit kein fern“, grinst Rainer Werdt. Der Beat-Club sei prägend für ihn gewesen, erinnert sich der Pep-Vorstand. Wer immer gerade auf dem Kontinent tourte, konnte beim Beat-Club in Bremen vorbei schauen. „Für die Bands war das toll, weil sie live spielen konnten“, unterstreicht Werdt. Das habe ihnen nicht mal das britische Pendant „Top of the Pops“ bieten können.

Wie häufig bei dem rührigen Blues- und Rock-Akquisiteur Werdt, spielte der Zufall eine Rolle beim Zustandekommen des Termins. Auf dem Rockliner 5 saß er zufällig mit Jörg Sonntag beim Essen zusammen. Der Macher der erfolgreichen Radio-Bremen-Reihe „Beat-Club & Friends“ zeigte sich beeindruckt von der Pep-Kulturarbeit. „Als er anbot, nach Kellinghusen zu kommen, habe ich sofort einen Termin festgemacht“, sagt Werdt.

Sonntag wirkte bereits als Schüler hinter den Kulissen beim Beat-Club mit. Mike Leckebusch engagierte den Bremer dann als Regieassistent für den „Musikladen“. Seitdem ist er als Redakteur, Regisseur und Moderator im Bereich musikalische Unterhaltung tätig. Noch heute attestiert er seinem ehemaligen Chef: Mit dem Beat-Club habe Mike Leckebusch den Künstlern ein einmaliges Umfeld geschaffen, sich darzustellen.

Im Bürgerhaus wird Jörg Sonntag verschiedene Beat-Club Videos zeigen, über die Geschichte der Sendung sprechen (83 Folgen in den Jahren 1965 bis 1972) und beim Blick hinter die Kulissen aus dem Rock-Nähkästchen plaudern. In der Stadtbücherei liegt ein Buch über den Beat-Club zur Einsicht bereit.