Wilster : Bayerischer Humor kommt an

Gelungene Vorpremiere der Eigeninszenierung „Liesl & Karl“ im Kulturhaus Wilster.

Ein besonderes Experiment wagt Anton Brade in diesen Tagen in Wilster. Er holte das berühmte, humorekse Duo Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf die kleine Bühne des mittlerweile über die Steinburger Grenzen hin bekannten Kulturhauses. Kaum einer der Zuschauer wusste genau, was ihn an diesem Abend erwartete. Nur eines war klar: Es würde anders sein.

Auf der Bühne standen Burkhart Lühmann, ein erfahrener Schauspieler, und Petra Schröder. Sie hatte an diesem Abend ihren ersten „großen“ Auftritt vor einem vollen Haus. Eine Herausforderung, die sie samt Jodeln ganz wunderbar meisterte. Ihr zur Seite stand Lühmann, der die junge Kollegin mühelos mit auf die Reise dieses außergewöhnlichen Abends nahm. Ohne vorgegebene Dialoge und detaillierte Regieanweisungen mussten die Beiden improvisierend den Abend bestreiten und wurden von Szene zu Szene sicherer, die Mimik treffsicherer, die Gestik überzeugender. Ein gebanntes Publikum folgte den beiden Schauspielern, die allein körperlich so ganz anders als die Originale sind. Während das berühmte Vorbild Karl Valentin für seine hagere und schlaksige Figur bekannt, hatte Burkhardt Lühmann mehr Substanz um die Mitte herum aufzuweisen. Doch das vergaß der Zuschauer schon bald, als Lühmann erst einmal herzhaft im bayrischen Dialekt fluchte, Liebeserklärungen abgab oder seine doppelbödigen Salven abschoss. Es war ein Abend der leisen Töne in der Beziehung von Valentin und Karlstadt, die auf der Bühne zwar ein erfolgreiches Paar waren, aber nicht im wirklichen Leben.

Untermalt mit dem Sound der 20er, tanzten Liesl und Karl Tango oder gingen im Englischen Garten spazieren. Einzelne berühmte Sketche der Beiden dürfte der eine oder andere im Publikum vielleicht gekannt haben. Doch die Pointen des damaligen Humors brauchten noch bis nach der Pause, um beim Publikum wirklich anzukommen.

Bis heute stehen Karl Valentin und Liesl Karlstadt als Inbegriff bayrischen Humors. Auch hier lag ein weiterer mutiger Schritt von Regisseur Anton Brade, der nicht wissen konnte, ob „Liesl & Karl“ im Norden Fans finden können.

Brade betätigte sich während der Vorstellung als umtriebiger Bühnenarbeiter und Musikant, und wurde so ein Teil vom Ganzen. Der abschließende Applaus für die Schauspieler und den Kulturmacher war mehr als verdient. Der Abend zeigte: Etwas Neues wagen, das geht auch in Wilster. Die Premiere gestern war ausverkauft, jedoch gibt es für einige Vorstellungen im Februar noch Restkarten.