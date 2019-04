Nordmarksiedlung Glückstadt : Baustelle nähert sich dem Ende

Seit sechs Jahren werden in dem Stadtteil abschnittsweise neue Leitungen verlegt.

von shz.de

28. April 2019, 14:46 Uhr

Glückstadt | Grün, Gelb und Rot. Dann heißt es erst einmal wieder warten. Eine Ampel regelt jetzt schon seit mehreren Wochen den Autoverkehr durch die Baustelle in der Nordmarkstraße. Und weil diese vom Möwenweg bis zum Finkenweg reicht, sind die jeweiligen Ampelphasen entsprechend lang.

Anfang Mai soll dies allerdings der Vergangenheit angehören. Sehr zur Freude von Anwohnern der Nordmarksiedlung. Andererseits hätte es für sie auch weitaus schlimmer kommen können. Denn während in den vorangegangenen Bauabschnitten Verkehrsteilnehmer durch die Siedlung umgeleitet werden konnten, war dies im letzten Bauabschnitt zwischen Gartenstraße und Möwenweg aufgrund fehlender Umfahrmöglichkeiten ausgeschlossen.

Auch eine „große Umleitung“ des Anliegerverkehrs über den engen, für den Durchgangsverkehr gesperrten „Schwarzen Weg“ kam nicht in Betracht. Folglich musste die Baufirma Krebs Baumaßnahme und Anliegerverkehr irgendwie in Einklang bringen. Dank verständnisvoller Unterstützung der Bewohner ging dies. Anfang des Jahres hatte diese Baustelle allen Beteiligten noch viel Kopfzerbrechen bereitet. Denn unklar war, ob die Straße über einen längeren Zeitraum komplett gesperrt werden muss. Das Problem wurde mit zeitweiligen halbseitigen Sperrungen gelöst.

Jetzt befindet sich die Verlegung der neuen Schmutzleitung in der Endphase: „Wir befinden uns sieben Meter vor dem Ende“, sagt Schachtmeister Michael Thomsen. Danach geht es weiter mit dem Straßenbau – und das ohne Ampel. In den Folgewochen werden dann die Gehwege neu aufgebaut. Auch einen Fahrbahnteiler wird es geben, damit Verkehrsteilnehmer auch optisch merken, dass sie sich in einer 30er-Zone befinden.

Nur einmal wird es im Sommer Probleme geben. „Im Zuge der Deckenerneuerung kommen wir um eine zweitägige Vollsperrung der Nordmarkstraße zwischen Möwenweg und Amselweg nicht herum“, bittet Michael Thomsen um Verständnis.

Die Kosten für neue Leitungen sind von der Stadtentwässerung im vergangenen Jahr mit 615.000 Euro veranschlagt worden.