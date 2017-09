Klinikum Itzehoe : Baustart für neues Bildungszentrum

vergrößern 1 von 2 Foto: sh:z 1 von 2

von Delf Gravert

erstellt am 09.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Die Bagger sind schon im Einsatz, die Baugrube ausgehoben: Am Klinikum Itzehoe haben gegenüber des Haupteingangs an der Robert-Koch-Straße die Arbeiten für das Integrative Bildungszentrum begonnen. Die Landesregierung fördert den 6 Millionen Euro teuren Bau mit 4,5 Millionen aus einem Programm zur Förderung der Integration in den Gesundheitsberufen. Der Baubeginn, der eigentlich schon für das Frühjahr geplant war (wir berichteten), hat sich aus baurechtlichen Gründen noch verzögert. Die Fertigstellung ist nun für August 2018 geplant.

Mit dem Bildungszentrum geht am Klinikum ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. „Wir arbeiten schon lange daran – denn wir brauchen deutlich erweiterte bauliche Kapazitäten für die Ausbildung“, sagt Verbandsvorsteher Reinhold Wenzlaff. „Dicke Bretter“ habe man bohren müssen, um das Projekt auf den Weg zu bringen. Das Bildungszentrum, dessen Konzept in dieser Form einzigartig in Schleswig-Holstein sei, werde ein „Highlight für die Ausbildung in allen Berufen am Klinikum Itzehoe“.

Die Fläche des Neubaus wird im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss jeweils 1000 Quadratmeter betragen, im zweiten Obergeschoss 600 Quadratmeter. Die Krankenpflegeschule des Klinikums, die bisher auf zwei Standorte am Klinikum und am Langen Peter verteilt ist, kann dort zusammengefasst und von vier auf sechs Klassen aufgestockt werden. Jährlich im Frühjahr und Herbst können Klassen starten – so steht regelmäßig Nachwuchs für die Pflege bereit.

Auch der Bereich des Simulationstrainings, in dem das Klinikum Itzehoe nach eigener Aussage bereits jetzt Vorreiter ist, wird ausgebaut: Herzstück des neuen Gebäudes wird ein Simulationszentrum mit zwei Räumen, in denen sowohl Ärzte als auch Pflegefachkräfte unter realitätsnähen Bedingungen trainieren können. So findet eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis statt – auch in berufsübergreifenden Teams. „Wir können dort in Zukunft alle möglichen Situationen aus dem Krankenhausalltag simulieren, damit Ärzte und Pflegepersonal als Teams die Bewältigung üben können“, sagt Pflegeleiter Michael Müller. Zudem entstehen ein EDV-Schulungszentrum sowie Seminar- und Gruppenräume und ein großer Hörsaal für vielfältige in- und externe Fortbildungen und Vorträge. Eine Aula dient zugleich als Begegnungsstätte.

„Wir können im neuen Bildungszentrum alle notwendigen Qualifizierungsangebote für die verschiedenen Berufe anbieten“, sagt Wenzlaff. In Zeiten des Fachkräftemangels müsse auch das Klinikum Itzehoe gezielt und umfassend in die Nachwuchswerbung einsteigen und frühzeitig Nachwuchskräfte ans Haus binden.

Ermöglicht worden sei der Neubau nicht zuletzt durch das „in vielerlei Hinsicht hervorragende Engagement unserer Mitarbeiter bei der Flüchtlingsarbeit“. Die Fördermittel für das integrative Bildungszentrum stammen aus einem Programm zur Integrationsförderung. Denn ein Schwerpunkt wird auch darin liegen, junge Migranten für den deutschen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Schon jetzt beschäftige das Klinikum Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen, betont Wenzlaff. Das Bildungszentrum werde noch einmal deutlich unterstreichen, „dass wir ein offenes Haus für alle Menschen sind“.