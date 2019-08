Kunst in Kellinghusen : Baumimpressionen in der Sparkasse

Ingrid Sach zeigt in der Sparkasse Westholstein „Baumimpressionen“.

von Gisela Tietje-Räther

11. August 2019, 14:32 Uhr

KELLINGHUSEN | Lauter Bäume – Ingrid Sach zeigt in der Sparkasse Westholstein „Baumimpressionen“. In der Welt der Kunst waren Bäume schon immer ein besonderes Motiv. Knorrig oder glatt, mit verschlungen Ästen oder gar Augen, die dem Blick des Betrachters zu begegnen scheinen – das Baummotiv kehre auch in ihren Arbeiten immer wieder, erklärt Sach.

Motivsuche in der Natur

Rund 24 Jahre nach ihrer ersten Schau vor Ort begrüßte Filialdirektor Thorsten Möller die ehemalige Kunstlehrerin an der Gemeinschaftsschule zu einer weiteren Ausstellung in ihrer Heimatstadt. Nach einer Station am Hungrigen Wolf unterhält sie nun ein Atelier in Schenefeld. Die Motive entdecke sie auf ausgedehnten Spaziergängen mit ihren zwei Hunden in den Wäldern rund um Kellinghusen, so Sach. Besondere Exemplare hält sie mit der Handykamera fest und malt sie anschließend mit Acryfarben. Niemals dichte sie künstlerisch etwas hinzu. „Die Bäume finden sich so in der Natur.“ Neben Bildern präsentiert Sach Schmuck, ein weiteres kreatives Hobby, welches sie ursprünglich für sich persönlich begonnen hatte.