Kinderparlament in Wilster : Baum als Symbol

Neustart des Jugendparlaments: Mädchen und Jungen jeglichen Alters können mitmachen.

Ines Güstrau

29. September 2019, 11:56 Uhr

Wilster | Nach einer langen Pause traf sich erstmals wieder das Kinder- und Jugendparlament Wilster (KiJuPa) . Zum Zeichen der Neuaufstellung pflanzten die Mädchen und Jungen einen Apfelbaum in den Garten des Jugendzentrums. „Wir möchten wieder mehr auf die Kinder und Jugendlichen zugehen und sie motivieren, in der Kommunalpolitik mitzuwirken“, erklärte Vorsitzende Maren Hayenga.

Jedes Kind aus Wilster und der Wilstermarsch kann nun im KiJuPa mitwirken Maren Hayenga, Vorsitzende

Dabei fand sie viel Unterstützung von Finn Beimgraben. Der 18-Jährige, der schon einige Jahre im KiJuPa aktiv war, machte Werbung bei den Jugendlichen und Kindern, und das mit großem Erfolg. Bei der Sitzung im Jugendzentrum (Juze) Wilster reichten die Stühle kaum aus. Viele waren gekommen, um sich über die Arbeit des KiJuPa zu informieren. Die Vorsitzende freute sich über die große Resonanz und dankte dem Juze-Team Jens Grimm und Bärbel Jahnke-Behrens für die Räumlichkeit. „Wir haben über vieles nachgedacht und haben zudem die Satzung des KiJuPa geändert“, so Hayenga. „Jedes Kind ohne Altersbegrenzung aus Wilster und der Wilstermarsch kann nun im KiJuPa mitwirken und ist herzlich willkommen.“ Zudem betonte sie, dass die Sitzungen in der Regel nur noch alle acht Wochen und immer an verschiedenen Orten, meist in Begegnungsstätten der Vereine, stattfinden werden.

Aus der Kommunalpolitik informierte Maren Hayenga die Mädchen und Jungen über den geplanten Neubau der Grundschule, über den aktuellen Stand bezüglich der Ampelanlage in der Rathausstraße sowie über die im Genehmigungsverfahren stehenden Bauvorhaben Sportplatz Büttel und JuZe-Ausbau. Sie gab den Jugendlichen die Möglichkeit, Änderungsvorschläge zum Wilsteraner Jahrmarkt zu geben, die sie notierte, um sie in der entsprechenden Arbeitsgruppe vorzutragen. Die Mädchen und Jungen äußerten besonders an der geringen Anzahl an Fahrgeschäften Kritik, waren sich aber einig, dass der Jahrmarkt erhalten bleiben müsste.

Jeder ist willkommen

Bärbel Jahnke-Behrens und Jens Grimm stellten ihre Arbeit im Jugendzentrum vor. Zwischen 20 und 30 Kinder besuchen täglich das Juze, wobei es ein stetiges Kommen und Gehen ist. „Wir sind hier zwangsfrei und zwangslos“, betonte Jens Grimm. Jedes Kind ab zehn Jahren sei willkommen, wobei sie sich über eine größere Anzahl Teenager freuen würden.

Fahrt in den Heidepark

Am 12. Oktober plant das Juze eine Fahrt zum Heidepark. Die Kosten für Eintritt und Fahrt betragen 23 Euro, und es sind noch Plätze frei. Anmeldungen können wochentags ab 15 Uhr im Juze oder unter 04823/7202 erfolgen.

Die nächste Sitzung des Jugendparlaments findet am 28. November, dann noch einmal im Spiegelsaal des Neuen Rathauses, Rathausstraße 4, statt. Jedes Kind und jeder Jugendliche sind eingeladen, an der Sitzung teilzunehmen. Die genaue Uhrzeit wird zeitnah bekannt gegeben.