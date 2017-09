Historisches Fest : Bauernmarkt mit vielen Attraktionen

vergrößern 1 von 5 1 von 5







Bis auf knapp 40 Meter ließen sich Besucher des gestrigen Bauernmarktes in Wilster im Korb eines Fesselballons von einem Teleskopkran in die Höhe hieven. Von dort aus hatten sie bei gutem Spätsommerwetter einen herrlichen Blick über den 27. Bauernmarkt und die gesamte Stadt in einem 360-Grad-Rundumblick. Der Ballon des sh:z-Medienhauses, zu dem unsere Zeitung gehört, war zur Aktion „Meine Stadt von oben“ nach Wilster gekommen.

Das war nur eine der Aktionen, die den Besuchern auf dem Colosseumplatz geboten wurden. Verkaufsstände für landwirtschaftliche Produkte ebenso wie für Honig und Eingemachtes, Obst und Gemüse, Informatives über die Moorlandschaft in der Krempermarsch und die große Treckerschau der Alttraktorenfreunde Westküste unter Führung von Olaf Reese und Hauke Mehlert, Gespräche mit den Mitgliedern des Landwirtschaftlichen Vereins und Verlosungen sind nur einige Beispiele der Angebotsvielfalt auf dem Bauernmarkt. In Vorführungen zeigten die Alttraktorenfreunde das Dreschen mit dem historischen Dreschkasten „Dechentreiter Zwilling“ und den 16 PS starken Körting-Dieselmotor von 1924.

Mit von der Partie war abermals der Hufschmied Thies Lindemann aus St. Margarethen, der sein altes Handwerk demonstrierte, sowie der Holzkünstler Armin Lohmann aus Luhnstedt, der mit Kettensägen aus Holzstämmen wahre Kunstwerke vom Spatz über die Eule bis hin zum großen Bären oder Elefanten zauberte. Besucher konnten bei zahlreichen Verlosungen gewinnen. So verlosten die Veranstalter zu jeder vollen Stunde drei Gemüsekisten. Außerdem wurde den Besuchern das Eintrittsgeld von zwei Euro bei einem anschließenden Einkauf ab einem Wert von 20 Euro in den teilnehmenden Geschäften erstattet.

Während der offiziellen Eröffnung des 27. Bauernmarktes in Wilster hießen die beiden Organisatoren Peter Wischmann und Colosseum-Chef Michael Mehrens die Besucher willkommen. Wischmann dankte den Partnern des Bauernmarktes für ihr Engagement.

Bürgermeister Walter Schulz lobte die Vielseitigkeit des Bauernmarktes. Kreispräsident Peter Labendowicz ging auf die Zahl 27 ein, denn mit 27 Jahren könne man Beamter auf Lebenszeit werden. „Ich bin drauf und dran, den Bauernmarkt zum ,Traditionsmarkt auf Lebenszeit‘ zu ernennen“, scherzte der Kreispräsident, der den Bauernmarkt mit den Grüßen des Kreises Steinburg offiziell eröffnete. Zuvor hatte das Fanfarencorps Nortorf die Besucher unterhalten, um später ihre Darbietungen gemeinsam mit den Cheerleadern auf den Colosseumvorplatz zu verlegen.

Parallel zum Bauernmarkt hatte die Kaufmannschaft zu einem verkaufsoffenen Sonntag eingeladen. Die mehr als 30 Wilsteraner Geschäfte boten Sonderangebote und vielfältige Aktionen. Eigens zum verkaufsoffenen Sonntag hatte das Möbelhaus Wolfsteller neben dem alten Pastorat ein großes Ausstellungszelt aufgebaut und lockte die Besucher zu einem Outlet-Sonderverkauf. Das Zweiradhaus Lamberty bot ebenfalls in einem Zelt Vorführ-E-Bikes und Vorjahresmodelle an. Wilster-Automobile bei der Star-Tankstelle lud zu einem Spielenachmittag ein und hatte für die Kinder eine große Hüpfburg aufgestellt. In der Sonninstraße präsentierte das Autohaus Brockmann aus Beidenfleth/Itzehoe seine Modelle.