Bundesweites Vorzeigemodell : Bauernhofpädagogik ein absoluter Erfolg

19 Absolventinnen werden in Kollmar von Landwirtschaftskammer mit Zertifikaten ausgezeichnet.

12. November 2019, 16:27 Uhr

Kollmar | Seit 15 Jahren gibt es den von der Landwirtschaftskammer geführten Lehrgang Bauernhofpädagogik.

Konzipiert haben das Seminar die Pädagogin Christine Hamester-Koch und Heiderose Schiller von der Abteilung Bildung, Betriebswirtschaft und Beratung der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.

Mittlerweile konnten sie 378 Teilnehmerinnen erfolgreich aus den Lehrgängen entlassen. Jetzt kamen 19 weitere hinzu.

Landwirtschaft zum Anfassen

Anke Möller aus Kollmar-Schleuer hat vor neun Jahren ihre Zertifizierung als Bauernhofpädagogin absolviert. Auf ihrem Hof finden sich nicht nur etliche Kräuter, die sie selber zieht und verkauft. Überall sind auch Kinderecken eingerichtet.

Die Kids können mit Hühnern, Gänsen und Alpacas spielen oder auf einem Esel reiten. So lernen sie den Umgang mit Tieren und Natur. Möller bietet auch Kräuterführungen durch ihren großen Garten an und betreibt am Wochenende ein Hofcafé, in dem sie eigene Produkte verkauft.

Jetzt trafen sich die Absolventen des aktuellen Lehrgangs sowie die Repräsentanten der Landwirtschaftskammer und des Landfrauenverbandes auf ihrem Hof zur Zertifikats-Übergabe. Zu den 19 Absolventinnen gehörten auch Teilnehmerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Zitat:

Seien Sie stolz auf sich. Ute Volquardsen ,Kammer-Präsidentin

Das Seminar besteht aus elf Veranstaltungstagen, die über ein halbes Jahr verteilt liegen, und ist bundesweit einzigartig. „In Schleswig-Holstein kreiert, hat es inzwischen eine Strahlkraft bis in den Süden der Republik und wird in vier weiteren Bundesländern nach unserem bewährten Konzept gelehrt. Wie schön, dass es auch länderübergreifend eine gute Kooperation gibt“, sagte Volquardsen.

Neue Arbeitsplätze geschaffen

Das Projekt wird von Land und EU gefördert, doch zum Erhalt der Höfe mussten in den vergangenen Jahren immer neue Erwerbsmöglichkeiten geschaffen werden.

Volquardsen: „Mit der Direktvermarktung, Hofcafés und Partyscheunen wurden aber auch neue Arbeitsplätze geschaffen und das touristische Angebot im Land erweitert.“

Im Bauernhofpädagogik-Kursus hat die Praxis einen hohen Stellenwert, so gehört das Erlernen von Filzen, Kochen und Gärtnern sowie die Planung und Durchführung von Übungseinheiten genauso dazu, wie betriebliche und rechtliche Grundlagen, Marketing oder die Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Info:

> Ihren Abschluss in Bauernhofpädagogik machten: Verena Carstensen (Sörup), Ricarda Denzau (Bahrenfleth), Susanne Ewert (Schwaan-Bandow), Vinessa Hansen (Langstedt), Annika Jacobsen (Osterrönfeld), Nele Kellermann (Emkendorf), Silke Kolster (Barlt), Silke Ladiges (Schönbek), Birte Mehlert (Friedrichskoog), Katrin Muhs (Stakendorf), Tanja Niemann (Krempel), Swantje Pein (Appen), Marion Reimers (Wacken), Finja Riemers (Gudendorf), Maria Rumke (Klosterdorf), Julia Schaak (Krumbeck), Ines Scharfenberg (Kollmar), Jeanine Scheel (Fehmarn) Annette Tenthoff (Lentföhrden).

Volquardsen überreichte die Zertifikate an die neuen Bauernhofpädagoginnen, die ihre geplanten Projekte vorstellten. Dabei geht es meistens um Ganzjahreskurse, die den Kindern die Natur im Wechsel der Jahreszeiten vermitteln, aber um auch saisonale Tageskurse für Kinder und Eltern.

„Wir dachten damals, wir machen das ein, vielleicht zwei Jahre“, erklärte Heiderose Schiller. Doch die Seminare haben sich etabliert und der Erfolg hat sich herumgesprochen.

Idee vom Kurs für Männer

Sie nannte Anke Möller als Beispiel, die auf ihrem Hof in Kollmar bereits eine Warteliste führt. „Wer bei uns im Kurs ist, wird nicht gestreichelt, das ist Lernen für den harten Alltag“, betonte Christine Hamester-Koch. Sie überlegt auch, einen Kurs für Männer zu initiieren. „Wir müssen Männern die Chance geben, mit ihren starken Frauen zu kommunizieren.“