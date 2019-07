Einsatz in Glückstadt : Bauarbeiten lösen wieder Alarm aus

Zum wiederholten Mal lösten Bauarbeiter Fehlalarm in der ehemaligen Stadtklinik aus.

von shz.de

21. Juli 2019, 15:26 Uhr

Glückstadt | Am Freitagabend und am Sonnabend ist Glückstädter Feuerwehr zu je einem Einsatz an der Stadtklinik gerufen worden. Wieder einmal hatte die Brandmeldeanlage dort in der Steinburgstraße Alarm ausgelöst. Es war nicht das erste Mal, dass sich ein Einsatz dort als Fehlalarm entpuppte. Die Feuerwehrleute trafen wieder auf ausländische Bauarbeiter, die das ehemalige Krankenhaus umbauen. Sie unterschätzten, dass die Staubentwicklung beim Umbau den Alarm auslöst. Entsprechend muss der Besitzer des Gebäudes den Einsatz bezahlen. Dies gilt auch für einen Folgeeinsatz am Sonnabendnachmittag. Wieder wurde wegen Staub der Alarm ausgelöst. Davon sichtlich genervt, bat Glückstadts stellvertretender Wehrführer Sven Tießen vor Ort um ein klärendes Gespräch mit dem Baustellenleiter. Dieser sicherte zu, sich heute mit einer Fachfirma in Verbindung zu setzen, damit es nicht mehr zu weiteren Fehlalarmierungen kommt.