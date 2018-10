Bastelworkshop für Kinder

von Volker Mehmel

04. Oktober 2018, 13:31 Uhr

Die Volkshochschule Wilster bietet in den Herbstferien einen Kinder-Workshop an. Sabine Kramer will mit Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren vom 15. bis 19. Oktober basteln und malen. Es werden mit Kartoffeldruck schöne Bilder hergestellt und dabei der Umgang beim Schnitzen mit dem Messer geübt. Außerdem steht das Basteln von Fahrradwimpeln und Tonfiguren auf dem Plan. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Der Kurs findet in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Werkraum der Wolfgang-Ratke-Schule statt. Gebühr: 30 Euro plus 1 Euro Materialkosten. Möglich ist eine soziale Förderung über das Amt.





> Anmeldungen und Infos unter

04858/1881119.