Basketball-Camp in den Herbstferien

erstellt am 30.Sep.2017

Sport statt Sofa. Spaß in der Gruppe statt allein am Handy. Die Itzehoe Eagles veranstalten in den Herbstferien das nächste Stadtwerke-Camp. Vom 16. bis 19. Oktober dreht sich in den Hallen von Kaiser-Karl- sowie Klosterhof-Schule alles um Basketball, täglich von 9 bis 16.30 Uhr.

Vormittags wird trainiert, individuell und in der Gruppe, nachmittags gibt es vor allem Wettbewerbe und Spiele, in der Pause Mittag in der KKS-Mensa. „Wir haben dort für vier Tage einen richtig tollen Basketball-Campus“, sagt Silvia Schnegulau, Marketingchefin der Stadtwerke Itzehoe. Kinder und Jugendliche von 8 bis 17 Jahren können teilnehmen, Mädchen wie Jungen, eingeteilt in Leistungsklassen. „Jeder kann mithalten, schließlich wollen wir gerade Anfänger für Sport im Allgemeinen und Basketball im Besonderen begeistern“, sagt Pat Elzie, Cheftrainer der Itzehoe Eagles. Die Übernachtung im Hüttendorf im Schwimmzentrum fällt wegen der Bauarbeiten dort dieses Mal weg.

Spieler aus dem Zweitliga-Team betreuen die Kinder ebenso wie das große Trainerteam der Eagles. Auch ein Stargast wird erwartet: Jonathon William, früherer Eagles-Spieler, jetzt Hamburg Towers (2. Basketball-Bundesliga ProA).

Preis inklusive Camp-Shirt: 99 Euro. Anmeldung auf www.stadtwerke-itzehoe.de sowie auf eagles-basketball.de