Sport im Kreis Steinburg : Basketball bis Tischtennis: Alle Termine vom 18. bis 24. Februar 2022

Es bleibt abzuwarten, was das Orkantief „Zeynep“ vom Outdoor-Programm im Fußball übrig lässt.

Alternativ oder als Ergänzung gibt es aber auch noch einige Termine im Handball. Auf fremdem Terrain in Berlin kämpfen die Faustballer des TSV Lola um den Aufstieg in die 1. Bundesliga Nord. Basketball 2. Bundesliga Pro A Abgesetzt: Tigers Tübingen – Itzehoe Eagles. 2. Regionalliga Nord So., 16 Uhr: Itzehoe Eagles II – Blau Weiß Ellas. Fa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.