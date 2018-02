Ausstellung in Hohenlockstedt : Barlachs prägende Tage im Lager

Die Ausstellung in Hohenlockstedt über die Ausbildung des Künstlers Ernst Barlachund dessen Wandlung zum Pazifisten beginnt am Sonntag.

von Kristina Mehlert

17. Februar 2018, 10:00 Uhr

Anlässlich des Endes des 1. Weltkriegs vor 100 Jahren erinnert ab Sonntag, 18. Februar, im Hohenlockstedter Museum am Wasserturm die Ausstellung „Landsturmmann Ernst Barlach im Lockstedter Lager – Januar 1916“ an die Gefechtsausbildung des Bildhauers und Dramatikers Ernst Barlach (1870-1938).

Vom 24. bis 29 Januar 1916 übte sich der damals 45-Jährige im Lockstedter Lage im Handgranatenwerfen und in Schießübungen und genoss die Nähe am Kriegsgeschehen mit den Worten: „In Lockstedt wehte Kriegsluft, da bin ich als Soldat glücklich gewesen.“ Der Kunsthistoriker Helmut Sydow aus Schleswig: „Dieses Kriegserlebnis war entscheidend für Barlachs Sinneswandel.“ Der in Wedel geborene Künstler habe sich schließlich vom Saulus zum Paulus gewandelt. Ausschließlich die Übung mit scharfen Waffen unter Gefechtsbedingungen habe die ursprüngliche Zustimmung des Künstlers zum Krieg in ihr Gegenteil verwandelt. „Aus diesem Erleben im Lockstedter Lager erwuchs schließlich sein Widerstand gegen Krieg und Gewalt – er wurde Pazifist.“

Noch heute, so Sydow weiter, zeugen Mahnmale in Hamburg, Kiel, Magdeburg und Güstrow von diesem Sinneswandel. Dazu gehöre unter anderem das von ihm gefertigte Ehrenmal „Geisteskämpfer“ für die Gefallenen des Weltkriegs in der Universitätskirche in Kiel. „Noch immer gehört der Bildhauer, Zeichner und Schriftsteller zu den berühmtesten Künstlern des deutschen Expressionismus. Und bis heute berühren seine meist in Kohle gefertigten Werke die existenziellen Fragen des Menschen in der modernen Welt“, weiß auch Volker Probst, Kunsthistoriker und Geschäftsführer der Ernst-Barlach-Stiftung in Güstrow. Diese stellt für die Ausstellung Werke zur Verfügung.

Bekannt sei Barlach daneben für seine Holzplastiken und Bronzen. Zudem hinterließ er ein vielgestaltiges druckgrafische, zeichnerisches und literarisches Werk.

Die Eröffnung der Ausstellung, die aus Mitteln der Förderstiftung des Kreises finanziert wird, findet um 15 Uhr in der Freien evangelischen Kirche statt; um 16.45 Uhr erfolgt die Enthüllung einer dem Museum gestifteten Gedenktafel, ehe sich um 17 Uhr die Einführung durch den Kunsthistoriker Volker Probst anschließt.

Info: Geöffnet hat das Museum sonntags von 14 bis 16.30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 04826/8327 oder 1583. Die Ausstellung ist bis zum 8. Juli zu sehen