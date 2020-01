Einbrecher in Horst : Bargeld als Beute

Einbrecher sind Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Horst eingestiegen und haben Bargeld erbeutet.

17. Januar 2020, 14:01 Uhr

Horst | Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem Einbruch am Donnerstag in ein Horster Einfamilienhaus. Zwischen 12.10 und 19.15 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Haus in der Bahnhofstraße. Sie durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Bargeld aus einer Schublade. Mitsamt ihrer Beute verließen die Täter das Gebäude in unbekannter Richtung.





> Hinweise an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020.