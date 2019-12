Einladung des Lions-Clubs : Band Gin Kiss sorgt für tolle Stimmung im Glückstädter DRK-Seniorenzentrum

Die Musik aus den 40er, 50er, und 60er Jahren traf den Geschmack der Bewohner.

Avatar_shz von shz.de

16. Dezember 2019, 12:44 Uhr

Glückstadt | Zu einem gemütlichen Adventsnachmittag mit Kaffee, Kuchen und Musik hatte der Glückstädter Service-Club der Lions die Bewohner des DRK-Seniorenzentrums eingeladen. „Es ist uns einfach ein Bedürfnis, Ihnen eine Freude zu bereiten“, erklärte Lions-Mitglied Rolf Schwanhold.

Auch der derzeitige Präsident der Glückstädter Lions Udo Krüger war gekommen, um mit den Senioren zu feiern. Und er hatte seine Band „Gin Kiss“ mitgebracht. Mit dem Repertoire der flotten Glückstädter Band mit Songs aus den 40er bis 60er Jahren trafen die Musiker genau den Geschmack der Senioren, der Mitarbeiter und der Gäste des Seniorenzentrums. „Und gleichzeitig können wir den Auftritt hier schon mal als Generalprobe für unser Konzert am 20. und 21. Dezember im Ratskeller nutzen“, freute sich Udo Krüger. Wobei beide Konzerte bereits ausgebucht sind.

Kay Mordhorst, ehemaliger Pastor in Glückstadt, erzählte dazu eine Anekdote aus seiner Kindheit, als er 1946 zum Nikolaus in seinem Schuh nichts gefunden hatte. Und noch mehr, der Nikolaus, an den der damals kleine Kay noch fest glaubte, hatte seinen Stiefel sogar noch mitgenommen und ihm stattdessen einen anderen Stiefel hingestellt.

Dass dieser Stiefel sein Nikolausgeschenk war, begriff er erst viel später. „Das ist für mich Weihnachten: Dass man sich auf etwas freut, das man vielleicht gar nicht erwartet.“ Und so hatten die Senioren den Überraschungsbesuch der Lions mit Kuchen und Musik nicht erwartet und waren umso erfreuter.