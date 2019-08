Ehepaar aus Dägeling fährt Rallye für guten Zweck : Baltic-Sea-Circle: 7500 Kilometer Abenteuer pur

Gabriele und Peter Koch fuhren die Rallye „Baltic-Sea-Circle“ und spendeten 1500 Euro für Projekt „Wellcome“.

von Ilke Rosenburg

13. August 2019, 14:43 Uhr

Itzehoe/Dägeling | Sie haben ihr Ziel erreicht – sogar im doppelten Sinn: Gabriele und Peter Koch haben die „nördlichste Rallye des Erdballs“ über 7500 Kilometer, die Baltic-Sea-Circle 2019, ohne Schwierigkeiten absolviert und auch das selbst gesetzte Spendenziel erreicht. 1500 Euro fließen nun an das Itzehoer Projekt „Wellcome“ der Diakonie Rantzau-Münsterdorf.

Zitat: In einem so kurzen Zeitraum eine so hohe Spendensumme zu sammeln, ist eine tolle Leistung. Petra Paetsch-Hadenfeld, Projektleiterin

Symbolisch überbrachte Gabriele Koch der Projektleiterin Petra Paetsch-Hadenfeld das Geld, mit dem junge Familien im Kreis Steinburg praktische Hilfe im Jahr nach einer Geburt erhalten.

„Ich bin sehr beeindruckt und dankbar, denn in einem so kurzen Zeitraum eine so hohe Spendensumme zu sammeln, ist eine tolle Leistung“, sagte Paetsch-Hadenfeld begeistert.

Im Namen von „Wellcome“ und den Familien bedankte sie sich bei Gabriele und Peter Koch ebenso wie bei allen Spendern. Denn: „Sie haben dazu beigetragen, dass wir mehr Familien noch wirksamer unterstützen können.“

Herausforderungen für Eltern

Das Familienbild habe sich verändert, die ersten Monate nach der Geburt seien für viele Eltern besonders herausfordernd. „Fehlende Netzwerke, doppelte Berufstätigkeit und finanzielle Ungleichheiten, Trennung oder Mehrlinge erhöhen den Druck enorm“, weiß die Koordinatorin des Projekts.

Dabei helfe jede Spende, dass das „Abenteuer Familie“ besser gelinge.

VW-Bus umgebaut

Dazu wollte auch das Ehepaar Koch beitragen. Den Wunsch, einmal an der Rallye teilzunehmen, hegte Peter Koch schon lange. In diesem Sommer setzte das Ehepaar ihn in die Tat um.

Da eine der Voraussetzungen war, mit einem „Old-School-Fahrzeug“, älter als 20 Jahre, teilzunehmen, baute Peter Koch einen alten VW-Bus um.

Mit dem „Puschenbrenner“, wie sie ihr Fahrzeug tauften, machten sie sich dann auf die Abenteuertour.

War Gabriele Koch anfangs noch etwas skeptisch, ist sie heute fasziniert. „Schon der Start war total aufregend“, erzählt die 50-Jährige.

Viele Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen waren an den Hamburger Landungsbrücken dabei, als Gabriele und Peter Koch über eine Rampe fuhren und zu ihrer Abenteuertour mit der Startnummer 9 Richtung Norden aufbrachen.

280 Teams am Start

Die Tour führte rund um die Ostsee – über Dänemark, Schweden, Norwegen, Russland und die baltischen Staaten – zurück nach Hamburg.

Zwei Stopps waren für alle 280 Teams auf den norwegischen Lofoten und in Estland festgelegt, ansonsten fuhr jeder die Strecke individuell ab. Verbunden mit spannenden Aufgaben.

„Man musste einen Bären umarmen und davon ein Foto machen, eine Person finden, die aussieht wie Schauspieler Tom Selleck und ein Fußballfeld finden und die Spieler dort fragen, ob man ein Tor schießen darf.“ Die Vielfalt der Herausforderungen brachte Spaß – und jede Menge Kontakte.

Zitat: Zu einigen Orten wären wir sonst nicht hingefahren. Gabriele Koch

Die Erlebnisse waren „einfach toll“, fügt sie hinzu, und das überrage die nicht so schönen Erlebnisse bei weitem. Unterschätzt hätten sie nämlich die Anstrengung des langen Fahrens.

„Wir hatten gedacht, dass wir 500 Kilometer am Tag schaffen.“ Manchmal waren es aber auch nur 300. Vor allem durch die lange Wartezeit an der russischen Grenze. Aber alles klappte schließlich reibungslos.

Und dass mit der Tour ein guter Zweck unterstützt werden konnte, machte die Rallye perfekt.

„Wellcome“ sei immer auf Spenden angewiesen, bedankte sich Petra Paetsch-Hadenfeldt.