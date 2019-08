Schüleraustausch : Balinesen in Brunsbüttel

Im März waren acht Schüler des Gymnasiums Brunsbüttel auf Bali – jetzt folgt der Gegenbesuch von indonesischen Schülern.

16. August 2019

Brunsbüttel | Unterricht, wo andere Urlaub machen – das erlebten acht Schüler vom Brunsbütteler Gymnasium auf Bali. „Wir sind eine offene und moderne Schule. Nur durch den Austausch miteinander können wir uns und die Welt kennen lernen, um einander zu verstehen“, sagt Oberstudiendirektor Hans-Walter Thee.

Durch den Kontakt zur Professor-Nowak-Stiftung in Meezen fand bereits im März ein 14-tägiger Schüleraustausch mit der Harapan Junior Highschool in Untal-Untal auf Bali statt. „Ich habe lange überlegt, aber ich kenne Claus Nowak und seine Frau Christa und wusste, die beiden sind ebenfalls vor Ort“, erklärt Thee.

Die Brunsbütteler Schüler erlebten eine völlig andere Kultur, zu der auch andere Sitten, Gebräuche und Essen gehörten. Um überhaupt dabei sein zu dürfen, mussten sich die Schüler einem Auswahlverfahren unterziehen. Denn das Interesse war größer als die Zahl der freien Plätze.

Die Jugendlichen waren erstaunt, wie in Indonesien mit dem Müllproblem umgegangen wird. „Obwohl dort schon länger zum Beispiel Plastiktüten verboten sind liegt überall Müll herum“, berichtet Tobias Zabel. Der Lehrer hat die Gruppe mit seiner Kollegin Susanne Verthein begleitet. Die Brunsbütteler hatten teilweise bei Familien, aber auch in einem Gästehaus der Stiftung gewohnt. „Wir sind unheimlich freundlich aufgenommen worden und haben viel gelernt.“ Zum Beispiel, dass der Balinese immer lächelt, egal, was passiert. Das verging allerdings den Dithmarschern beim Probieren der scharfen Reisgerichte. In Indonesien wird kaum gebacken, es gibt keine Eisenbahn und das Hauptverkehrsmittel ist der Roller. Dafür hat die moderne Insel aber eine gute Vernetzung in den digitalen Medien, jede kleine Garküche verfügt über ein WLan.

Jetzt steht der Gegenbesuch an, an diesem Wochenende kommen acht Schüler aus Bali in die Schleusenstadt. Sie erwartet ein ähnlich strammes Programm, um Land und Leute kennen zu lernen. Auch dabei geht es um die Küstenregion und den Umweltschutz. Und auch, wenn die Balinesen das Wasser traditionell als böse ansehen, geht es genau dorthin: Neben Besuchen in Hamburg und Tönning sowie einer Fahrt mit einem Fischkutter werden auch die Kanalschleusen besichtigt. Michael Claußen zeigt in seiner Töpferwerkstatt wie seine Wattpötte aus Elbschlick entstehen, und Covestro bietet einen Einblick in ein Chemieunternehmen. Historische und moderne Landwirtschaft stehen ebenso auf dem Programm wie eine Fahrradtour und der Besuch des Recyclinghofs der Abfallwirtschaft Dithmarschen (AWD) in Bargenstedt, wo es um den Wertstoffkreislauf gehen wird.

Am Montag, 26. August, lädt das Gymnasium in den Bürgersaal im Elbeforum zu einem öffentlichen Informationsabend ein. Dann werden Lehrer und Schüler beider Schulen über ihren Austausch in Text und Bild berichten. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.