Keime in Hohenlockstedt : Bakterien – noch keine Entwarnung

Es gibt immer noch Keime im Trinkwassernetz in Hohenlockstedt – jetzt müssen die Leitungen gespült werden.

von Joachim Möller

20. April 2018, 21:00 Uhr

Coliforme Bakterien im Trinkwasser – diese Nachricht sorgt seit vorgestern für große Unruhe in Hohenlockstedt. Die Bürger wurden per Radio und Hauswurfsendung aufgefordert, kein Leitungswasser zu trinken oder dieses vor Gebrauch abzukochen (wir berichteten). Entwarnung gibt es noch nicht – die Leitungen müssen gespült werden. Dann werden Proben genommen. Erst wenn die Keime vollständig verschwunden sind, darf das Trinkwasser wieder unbedenklich benutzt werden. „Wir werden die Bürger sofort informieren, wenn das Wasser wieder keimfrei ist“, betont der stellvertretende Bürgermeister Dieter Thara (BfH). Ein Zeitpunkt könne noch nicht genannt werden, „aber wochenlang wird es nicht dauern“.

Alle Maßnahmen laufen in Zusammenarbeit mit dem Steinburger Gesundheitsamt. „Coliforme Bakterien sind normale Umweltkeime“, sagt Anne-Katrin Jahn, Abteilungsleiterin Infektionsschutz und Umwelthygiene. Durch Abkochen könnten sie im Trinkwasser abgetötet werden. Verursachen könnten sie Durchfallerkrankungen, lebensbedrohlich seien sie nicht. Parallel zum Gesundheitsamt waren Mitarbeiter des Veterinäramtes aktiv, informierten und untersuchten alle lebensmittelverarbeitenden Betriebe, Kindergärten, Schulen und Tankstellen im Ort. Das Ergebnis ist beruhigend. „Alle Betriebe sind safe“, sagte Kreissprecherin Britta Glatki. Viele hätten auch Eigeninitiative ergriffen und betroffene Produkte aus dem Sortiment genommen. Dies bestätigt Camilla Schröder von der gleichnamigen Schlachterei. Der Betrieb setzt bei der Wurstherstellung Eis zu, dass aus dem Hohenlockstedter Trinkwassernetz gewonnen wird. „Diese gesamte Wurst haben wir sofort entfernt und lassen sie in Kiel stichprobenartig untersuchen.“ Und Wasser für andere Tätigkeiten werde selbstverständlich nach Vorschrift verwendet. „Für Panikmache besteht kein Grund.“ Und sollten Verbraucher trotzdem ängstlich sein, müssten die Produkte für 20 Minuten auf 75 Grad erhitzt werden, dann würden die Bakterien abgetötet.

Ursache des verseuchten Wassers könnten undichte Rohrverbindungen im Brunnen 3 des gemeindeeigenen Wassernetzes sein, vermutet Joachim Stoll. Genaueres müssten jedoch Untersuchungen zeigen. Der Geologe wollte im Bauausschuss am Donnerstagabend eigentlich über die Sanierung des Brunnens 2 sprechen, der Ende 2017 ebenfalls verunreinigtes Trinkwasser geliefert hatte und jetzt erneuert werden soll. „Ich bin von den Ereignissen überholt worden“, betonte er im Ausschuss. Bei Brunnen 2 sei klar, dass die Keime über undichte Verbindungen ins Wasser gelangt seien. Dies könnte ebenfalls für Brunnen 3 zutreffen, müsse aber noch näher untersucht werden. Dies soll auf Empfehlung des Geologen kurzfristig geschehen. Liegen die Ergebnisse vor, soll entschieden werden, wie es weitergeht mit Brunnen 3. Klar ist eines: Für Brunnen 2 wird möglichst schnell ein Ersatz geschaffen, Kosten 200 000 Euro.

In Betrieb ist in Hohenlockstedt zurzeit nur noch Brunnen 1, der laut Stoll auch in der Lage ist, die benötigte Tagesmenge (960 Kubikmeter) zu liefern.

Verschmutzungsindikator für Trinkwasser: Coliforme Bakterien dienen laut Trinkwasserverordnung als Verschmutzungsindikator für Trinkwasser. Als Grenzwert dürfen Coliforme Bakterien in 100 Milliliter Wasserprobe nicht nachweisbar sein. Werden erhöhte Werte festgestellt, müssen Maßnahmen getroffen werden, diese Bakterien im Trinkwasser abzutöten. Bei alleinigem Nachweis von coliformen Bakterien im Trinkwasser ist in der Regel für die Normalbevölkerung nicht von einer Gesundheitsgefährdung auszugehen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können jedoch für immungeschwächte Personen nicht ausgeschlossen werden.