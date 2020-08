Itzehoe : Bahnhofstraße wird voll gesperrt

Der Regenkanal in zentraler Durchgangsstraße muss ersetzt werden. Planer empfehlen eine weiträumige Umleitung über die Autobahn.

von Andreas Olbertz

23. August 2020, 14:08 Uhr

Itzehoe | Da droht den Autofahrern in Itzehoe Ungemach. Die Leitungen in der Bahnhofstraße müssen saniert beziehungsweise ausgetauscht werden. Sechs bis acht Monate wird das dauern – die meiste Zeit ist eine Vollsperrung der wichtigen Trasse durch die Stadt nicht zu vermeiden.

Wie lange die Arbeiten tatsächlich dauern, ist natürlich vom Wetter abhängig. „Wenn alles gut läuft, wird es der 30. April“, orakelt Annett Hagner, die für dieses Projekt beim Kommunalservice der Stadt die Federführung hat. Die Vorarbeiten beginnen am 1. September mit „leichten Einschränkungen“. Ernst wird es am 14. September mit der halbseitigen Sperrung der Bahnhofstraße zwischen Dithmarscher Platz und Karlstraße. Die Helenenstraße wird an dem Ende gesperrt, eine Zufahrt vor der Brückenstraße wird nur für Anlieger erlaubt. „Alles, was Richtung Süden will, muss die Umleitung nehmen“, kündigt Hagner an. Autos sollen über Brücken- und Konsul-Rühmann-Straße ausweichen.

Mitte Oktober ist auch mit dem stadteinwärts fließenden Verkehr Schluss – die Bahnhofstraße wird dann komplett gesperrt. „Die erste Woche wird chaotisch werden“, befürchtet Planerin Hagner. Da helfe es vermutlich wenig, dass die Ampelschaltung an der Kreuzung Adenauerallee/Konsul-Rühmann-Straße für Abbieger optimiert werden soll. Am liebsten wäre den Planern der Stadtentwässerung, wenn möglichst viele Autofahrer den Umweg über die Autobahn nehmen und das Zentrum gar nicht erst queren. „Wir sind über jeden froh, der diese Umleitung nimmt. Das dauert zwar zehn Minuten länger, ist aber sicher“, so Hagner.

Die konkreten Planungen für die Verkehrsführung seien bereits im Januar begonnen worden. Erster Ansprechpartner sei der Nahverkehr gewesen, danach kam der Kreis wegen eventuellen Baustellenverkehrs beim Kreishausneubau. Bahnhof und Zob sollen jederzeit erreichbar bleiben. Geh- und Radwege sollen von den Arbeiten nicht betroffen sein.

Die Maßnahme ist notwendig, weil bei einer Kontrolle schwere Schäden an den Leitungen festgestellt wurden. „Die sind so schadhaft, dass an einigen Stellen die Standsicherheit auf Dauer nicht mehr gegeben ist. Eine Sanierung von innen ist nicht möglich“, erklärt Hagner. Der 100 Jahre alte gemauerte Kanal auf einer Betonsohle wird deshalb herausgerissen. Die neue Leitung wird, weil es inzwischen schon ausreichend dimensionierte unterirdische Becken in dem Bereich gibt, deutlich kleiner ausfallen können. Die benötigte Baugrube sei allerdings drei Meter breit. Hagner: „Deshalb ist die Vollsperrung nötig.“ Die Kosten werden etwa mit einer Million Euro kalkuliert.

Bei den Arbeiten handelt es sich um die Fortsetzung dessen, was an der Adenauerallee begonnen wurde.