Gelungene Gemeinschaftsaktion : Bahnhofstraße in Wilster: Blumenwiesen verschönern Wendehammer

Kinder und Jugendliche von der Naturschutzgruppe und dem Nachwuchsparlament der Stadt haben Saat ausgestreut und freuen sich nun über eine blühende Pracht.

von Ilke Rosenburg

18. Juni 2020, 17:24 Uhr

Wilster | Ein Gemeinschaftsprojekt von der Kindergruppe des Naturschutzbundes (Nabu) und des Kinder- und Jugendparlaments (Kijupa) Wilster trägt Blütenpracht. Die Teilnehmer hatten sich zum Ziel gesetzt, den Wendehammer in der Bahnhofstraße mit Streublumenwiesen in zu begrünen.

Durch die Corona-Pandemie musste die ursprünglich gemeinschaftlich geplante Aktion abgeändert werden: Die Kinder und Jugendlichen gingen einzeln hin – manche in Familienbegleitung –, um ihr Saatgut auszustreuen. Nach den Corona-Lockerungen konnten sie sich nun dort treffen, um zu sehen, ob die Saat aufgegangen war. Und sie waren ausgesprochen zufrieden. Nabu-Jugendgruppenleiterin Dagmar Jacobsen freute sich über die gelungene Aktion, die sie gemeinsam mit der Kijupa-Vorsitzenden Maren Hayenga organisiert hatte. Großes Lob richtete Bürgermeister Walter Schulz an alle Akteure. Die Idee zur Streublumenwiese soll als Anregung für die Gestaltung des Schulgartens am Schulzentrum aufgegriffen werden. Dort wurden gerade auch erste Bäume für eine Streuobstwiese eingepflanzt (wir berichteten). Dagmar Jacobsen dankte dem Bürgermeister für die Unterstützung der Stadt. Der Bürgermeister hatte dafür gesorgt, dass Bauhofmitarbeiter die Flächen im Wendehammerbereich wässerten.