Einigung : Bahn frei im Holstein-Center

Die Stadt Itzehoe entlässt Einkaufszentrum aus dem Sanierungsgebiet – der Investor kann loslegen.

„Wir werden zeitnah anfangen, Gas zu geben.“ Das sagte Tim Erhardt, Käufer des Holstein-Centers, gestern gegenüber unserer Zeitung. Und klang dabei ebenso tatendurstig wie erfreut. Denn der große Bremsklotz ist weg: Donnerstagabend hat die Ratsversammlung das Holstein-Center aus dem Sanierungsgebiet Innenstadt herausgelöst.

Gemeint ist der nördliche Teil einschließlich der Brücke über den Feldschmiedekamp, nicht betroffen von dem Beschluss ist das frühere Haus von Behrens & Haltermann. Neun Monate sei an dem Thema gearbeitet worden, sagte Erhardt: „Wir hatten eine extrem schwierige Ausgangssituation, die unter gängigen Gesichtspunkten die Verwertung der Immobilie, so wie sie hinterlassen wurde, gerade aussichtslos gemacht hat.“

Der Knackpunkt war das Sanierungsziel der Stadt: Danach hätte sie das HC kaufen können, um es abzureißen und durch eine Mischnutzung mit Wohnen, Versorgung und Dienstleistungen zu ersetzen. Dabei sei der Niedergang des Einkaufszentrums berücksichtigt worden, sagte Marc Springer, Leiter der Stadtplanungsabteilung, bei den Vorberatungen im Stadtentwicklungsausschuss. Vom Verkauf war bei diesen Untersuchungen noch nicht die Rede: „Nun gibt es zum Glück jemanden, der in der Stadt investieren möchte.“

Aber der Zugriff durch die Stadt war nach Sanierungsrecht weiter möglich – wie sollte Erhardt unter diesen Bedingungen Investoren und Banken überzeugen? „Wenn das Holstein-Center nicht aus dem Sanierungsgebiet herausgelöst wird, werden sie ihm das Geld zur Revitalisierung nicht zur Verfügung stellen“, betonte Bürgermeister Andreas Koeppen. Die Angelegenheit sei dringend, es gehe um sehr viel für die Stadt und den Investoren. Die Verwaltung sei verpflichtet, das möglich zu machen, was gehe.

Erhardt ist von dem Einsatz geradezu begeistert. Koeppen habe sich bei Banken, Anwälten und Beratern sehr eingebracht, „ein super Paket mit den richtigen Beteiligten“ sei das Ergebnis. „Das wäre ohne den Bürgermeister niemals möglich gewesen.“

Weniger Enthusiasmus gab es bei der UWI. Sie beantragte in Ausschuss und Ratsversammlung vergebens, das HC im Sanierungsgebiet zu belassen. Denn es profitiere am meisten, wenn die Innenstadt attraktiver werde. Am Ende der Sanierung stehe ein Wertausgleich gegenüber dem Beginn, und der sei in der Regel nicht umfänglich, sagte Stadtplaner Springer. Sönke Doll (SPD), Vorsitzender im Stadtentwicklungsausschuss, ergänzte: In den vergangenen Jahrzehnten sei das praktisch nicht erfolgt, weil keine Wertsteigerung festgestellt worden sei.

Erhardt hat den Beschluss, den er brauchte. Die Folge: „Nach jetzigem Stand werde ich noch vor Ostern neuer Eigentümer.“ Dann könne begonnen werden, „unsere neue Immobilie zu entwickeln“. Die früheren B & H-Räume sollten innen wie außen aufgewertet werden, dafür gebe es acht bis zehn Mietinteressenten aus verschiedenen Bereichen, darunter Gastronomie, die Richtung La-Couronne-Platz angesiedelt werden solle. Im Holstein-Center müsse erst einmal zwei Jahre lang umgebaut werden.

Die konkreten Pläne will Erhardt noch vorstellen, klar ist: Ab April will er die Tima Shopping Center GmbH, der der Komplex gehört, nach Itzehoe verlegen. Und: „Ich beabsichtige, relativ zeitnah weitere Mitarbeiter einzustellen.“