Einkaufen in Itzehoe : Bahn frei für neue Wellenkamper Märkte

Der Bebauungsplan für den geplanten Neubau für Rewe und Aldi ist von der Ratsversammlung verabschiedet worden. Baustart soll im kommenden Jahr sein.

Itzehoe | Mehr als zwei Jahre Planung hat es gebraucht – nun hat das geplante Nahversorgungszentrum am Kamper Weg die entscheidende Hürde genommen. Die Ratsversammlung billigte bei vier Gegenstimmen den Bebauungsplan Nr. 161.

Entstehen sollen ein Rewe-Markt inklusive Bäcker mit bis zu 1800 Quadratmetern und ein Aldi-Markt mit bis zu 1275 Quadratmetern Verkaufsfläche. Sie sollen die bestehenden Geschäfte am Alsenskamp und am Lübschen Kamp ersetzen. Dass diese keine Zukunft haben, ist seit Jahren bekannt, ebenso lange laufen die Bemühungen um eine Alternative. Eine der gescheiterten Varianten war ein Nahversorgungszentrum an der Wellenkamper Chaussee in der Nähe des Kreisverkehrs. Der entsprechende B-Plan wurde im gleichen Zug von der Ratsversammlung aufgehoben.

Anwohner hatten sich gegen das Projekt am Kamper Weg gewehrt. Hans Kreutzfeldt als einer von ihnen unterstrich in der Ratsversammlung noch einmal, dass sein Widerstand nicht beendet sei und er die Entwicklung genau im Auge behalten werde. Das hörte Jens-

Henrik Gerdes als Vertreter der Immobilienfirma May & Co., die an dem Bauprojekt beteiligt ist. Man bleibe offen für Gespräche, erklärte er gegenüber unserer Zeitung.

Zuerst müsse nun der geänderte Flächennutzungsplan vom Land genehmigt werden, so Gerdes. Schwierigkeiten erwartet er nicht, aber „es muss formal abgearbeitet werden“. Parallel werde der Bauantrag vorbereitet.

Und wann wird gebaut? „Mit Sicherheit im nächsten Jahr“, sagte Gerdes. Die Dauer bis zur Fertigstellung steht noch nicht fest, es seien zum Beispiel viele Erdarbeiten auf dem Gelände zu leisten. Das Ziel sei in jedem Fall ein nahtloser Übergang von den bestehenden zu den neuen Märkten: „Die Versorgung in Wellenkamp muss gesichert sein.“