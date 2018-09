Dithmarscher Kohltage : Bahn frei für die Kohltage

Dithmarschen feiert noch bis Sonntag sein Vorzeigegemüse mit vielen Veranstaltungen im gesamten Kreis.

18. September 2018, 11:11 Uhr

Die Kohltage 2018 sind eröffnet. Die große Anschnittfeier fand gestern auf dem Hof von Jan und Susanne Vollmert im Brunsbütteler Ortsteil Westerbelmhusen statt. Schon heute steht das nächste große Ereignis in der Schleusenstadt auf dem Programm: Der Bauernmarkt auf dem Gustav-Meyer-Platz.

Beim zweiten Kohlanschnitt auf ihrem Hof nach 2011 strahlten Jan und Susanne sowie Sohn Till Jakob Vollmert mit der Sonne um die Wette. Mit dem Schlepper ging es zum Kohlacker, wo Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs und der neue Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht den Kohlanschnitt vornahmen.

Für beide war es der erste Anschnitt. In seiner Funktion als Landrat schnitt auch Stefan Mohrdieck erstmals den Kohl und verteilte die gutgewachsenen Köpfe großzügig an die Honoratioren. „Die Premiere hat viel Spaß gebracht“, zog Borwieck-Dethlefs ihr persönliches Fazit. „Ich danke Familie Vollmert, dass sie ihren Hof zur Verfügung gestellt hat und allen Landwirten, denen es immer gelingt, vielfältig und genügend Lebensmittel zu produzieren.“ Die Kreispräsidentin wies darauf hin, dass der Kohl an sechs Tagen der Star im Kreis sei und zahlreiche Veranstaltungen mit vielen Spezialitäten geboten würden.

„Langjährige Kultur und gute Böden haben diese regionale Spezialität, wie auch Holsteiner Katenschinken, Glückstädter Matjes und Lübecker Marzipan, reifen lassen“, sagte Jan Philipp Albrecht. „Kohl ist an der Küste ein Stück Lebensgefühl und ein gesundes Lebensmittel, das in ganz unterschiedlichen Kombinationen angerichtet wird.“

Der Minister probierte unter anderem Kohlpralinen aus der Landfrauen-Küche. In der Restaurationshalle vom „Alten Bahnhof Marne“ wurden Kohlrouladen, Kohlpfanne mit Krabben oder Schmorkohl mit Tsatsiki serviert. An einem Stand gab es Kohl-Grillwurst „Rot/Weiß“, die von Winfried Knop nur zu den Kohltagen hergestellt und mit hausgemachtem Senf in verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten wird. An weiteren Ständen lockten Marmeladen, Näharbeiten, Deko-Artikel und Kunsthandwerk.

Brunsbüttels Altbürgermeister Wilfried Hansen pries als Moderator den Kohl an, aber auch die „kreativen, doppelstöckigen Appelmustorten der Landfrauen, dor kiekst du ni öber“. Er unterhielt sich mit den Kohlregentinnen Bente Christin I. und Angelina I. über ihr Ehrenamt. Zirka 20 Termine müssen die beiden in einer Saison abarbeiten. „Das sind viele tolle Erfahrungen und nette Menschen, die wir kennen lernen“, erklärte Angelina I.

Die Jungen Landfrauen Dithmarschen verkauften dekorative Blumenkörbe, Annika Beckmann und Lena Haase gingen außerdem mit einem Bauchladen durch das Publikum und boten selbstgebrannte Mandeln an.

Das Programm:

Brunsbüttel: Bauernmarkt, Mittwoch 10 bis 17 Uhr, Gustav-Meyer-Platz.

Heide: Kohlspezialitäten, Donnerstag bis Sonntag ab 11 Uhr, Marktplatz.

Marne: Stadtfest, Freitag ab 13.30 Uhr, Sonnabend ab 11 und Sonntag ab 8 Uhr.

Meldorf: Kohlvergnügen Sonnabend und Sonntag, 10 bis 17 Uhr.

www.dithmarscher-kohltage.de Kohltage