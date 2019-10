BRCA-Netzwerk Schleswig-Holstein : Bärbel Thießen als besondere Patientin ausgezeichnet

Für ihr Engagement in einem Netzwerk für Brustkrebspatientinnen wurde Bärbel Thießen aus Schenefeld ausgezeichnet. BRCA-Gesprächskreis trifft sich regelmäßig in Itzehoe.

von Kristina Sagowski

20. Oktober 2019, 13:30 Uhr

Itzehoe | Am 5. Mai 2015 erhielt sie die Diagnose: Brustkrebs. Seither hat Bärbel Thießen (50) aus Schenefeld nicht nur selbst einen Weg mit vielen Höhen und Tiefen beschritten, sondern auch zahlreichen weiteren Patientinnen auf diesem Weg geholfen. Dafür wurde sie jetzt von der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) ausgezeichnet. Mit dem Preis „Der besondere Patient“ ehrt die DGPRÄC Patienten, deren Operation die vielfältigen Möglichkeiten der Plastischen Chirurgie erkennen lässt und deren Courage auch anderen Betroffenen Mut macht.

Beides steht bei Bärbel Thießen außer Frage. „Sie ist ein Glücksgriff für unsere Klinik, das Holsteinische Brustzentrum und das BRCA-Netzwerk“, sagt Georgios Kolios, Leiter des Departments für Plastische und Ästhetische Chirurgie im Klinikum Itzehoe. Bereits nach ihrer ersten Operation im Rahmen der mehrstufigen Rekonstruktion habe sie mit besorgten Patientinnen gesprochen und das Engagement stetig ausgebaut. Dabei mache sie nicht nur ihr Fein- und Mitgefühl zur perfekten Ansprechpartnerin, auch ihre Brustrekonstruktion verdeutliche anschaulich die Möglichkeiten und Risiken.

Bei der Entfernung des Tumors wurde Bärbel Thießen zunächst ein Expander als Platzhalter eingesetzt, dieser sollte den verbliebenen Hautmantel gedehnt halten. Doch nach einem Jahr kam es zu schmerzhaften Komplikationen. „Ich war zu dem Zeitpunkt neu an der Klinik und froh, helfen zu können“, sagt Kolios. Die Patientin hat sich für eine Rekonstruktion aus Eigengewebe aus dem Oberschenkel entschieden. Die Narbe ist kaum sichtbar, die gesunde Brust wurde durch Verkleinerung angeglichen. Bärbel Thießen war zufrieden.

Leider kam es in Folge der Bestrahlung zur Dellenbildung oberhalb der rekonstruierten Brust. Dies wurde mit Eigenfett aufgefüllt, das durch Fettabsaugung am anderen Bein gewonnen wurde. „Ich bin jetzt wirklich zufrieden und würde den Weg wieder gehen, auch wenn er etwas holprig war“, sagt Bärbel Thießen.

Zum Erfolg der Behandlung habe auch das gute Zusammenspiel von Kolios und Uwe Heilenkötter, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, beigetragen. Die Kooperation der ärztlichen Akteure sei besonders wichtig, unterstreicht Kolios. Möglichst schon vor dem ersten Eingriff müssten sie gemeinsam mit der Patientin die Möglichkeiten einer späteren Rekonstruktion abwägen. „Nur so ist es möglich, dass der Gynäkologe bei der Entfernung des Tumors bereits erste Maßnahmen dafür trifft.“ Im Team würden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten mit der Patientin besprochen, so dass diese sich gut informiert für eine Lösung entscheiden könne.

Doch die Ärzte können nur „die technischen Details abklären“, sagt Bärbel Thießen. Wie es sich wirklich anfühlt, wisse nur diejenige, die es selbst durchlebt hat. Sie habe deshalb von Anfang an gerne anderen Patientinnen beratend zur Seite gestanden. Auch, weil sie weiß, wie mühsam es ist, an gebündelte Informationen zu kommen. „Es gibt viele Quellen. Aber man muss sich alles selbst suchen, es gibt keinen roten Faden, der einen führt“, sagt die 50-Jährige.

Das Engagement mündete in der Gründung der ersten schleswig-holsteinischen Gruppe innerhalb des bundesweiten BRCA-Netzwerks. Die Bezeichnung der Patientenorganisation leitet sich von der englischen Bezeichnung Breast Cancer (Brustkrebs) ab, steht aber auch für Beraten, Reden, Chancen aufzeigen. Und genau darum geht es bei den monatlichen Gesprächskreis-Treffen in Itzehoe: „Man kann sich im geschützten Rahmen austauschen oder sich einfach mal alles von der Seele reden und weinen“, sagt Bärbel Thießen. Es werden im BRCA-Netzwerk die Frauen untereinander vernetzt, um sich gegenseitig zu helfen. Aber auch der Kontakt zu Ärzten und anderen Experten sei eng, so dass passende Ansprechpartner vermittelt werden können. Fortbildungen und Kongresse werden besucht, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Der Preis der DGPRÄC, der 1500 Euro für die Kasse des BRCA-Gesprächskreises mit sich bringt, freut die Schenefelderin sehr. „Das Netzwerk leistet so viel Gutes. Der Preis ist eine schöne Bestätigung dafür, dass wir das Richtige tun.“



>BRCA-Gesprächskreis trifft sich in den ungeraden Monaten am dritten Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr am Maria-Bornheim-Weg 2.