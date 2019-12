An Gemeinschaftsschule : Bänke auf Schulhof in Kellinghusen zerstört

Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht beziffern.

von Joachim Möller

11. Dezember 2019, 12:29 Uhr

Kellinghusen | Unbekannter haben in einer Sitzbank-Ecke der Gemeinschaftsschule gewütet. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter im Zeitraum von Montag, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, Zutritt zum Schulhof der Schule in der Danziger Straße.

Dort zerstörten sie in der so genannten Chill-Ecke mehrere Bänke, darunter auch solche, die die Schüler im Unterricht gebaut hatten. Darüber hinaus wurden einige der schweren Beton-Klötze, auf denen die Holzunterlagen befestigt waren, umgestoßen. Anschließend verteilten die Täter Teile des Holz’ auf dem gesamten Schulhof. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht genau zu beziffern. Zeugen werden jetzt sowohl schulintern als auch von der Polizei gesucht.



Hinweise an die Polizei unter 04822/20980.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?