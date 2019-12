von Andreas Olbertz

11. Dezember 2019, 10:31 Uhr

Itzehoe | Deutschlands jüngster Bäckermeister kommt aus Itzehoe: Mit nur 20 Jahren legte Heino Mührenberg die Prüfung ab. „Einmalig“ sei dies in so jungen Jahren, sagte Obermeister Walter Vogel. Der strebsame Handwerker, der früh in der elterlichen Backstube an der Edendorfer Straße half, hatte mit 17 bereits als Kreisbester seine Ausbildung abgeschlossen.