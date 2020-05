DLRG schlägt Alarm : Badeaufsicht an der Lohmühle in Hohenlockstedt droht das Aus

Die Lebensretter der DLRG-Ortsgruppe Itzehoe brauchen dringend mehr Unterstützung aus dem Ort.

von Kristina Sagowski

18. Mai 2020, 10:03 Uhr

Hohenlockstedt | Zirka 100 Meter lang, 300 Meter breit und 3 Meter tief: Der Lohmühlenteich ist im Sommer erste Anlaufstelle für viele Steinburger, um sich abzukühlen. Für Sicherheit sorgt seit den 60er Jahren die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Itzehoe, doch damit könnte nach dieser Saison Schluss sein. Es fehlt an Personal, um die Badeaufsicht aufrecht zu erhalten. Warum jetzt vor allem die Hohenlockstedter gefordert sind, erzählt Nico Scheerer, technischer Leiter Einsatz bei der DLRG Itzehoe, im Interview mit Redakteurin Kristina Sagowski.



Ende des vorigen Jahres schlugen Sie Alarm, dass die Badeaufsicht der DLRG Itzehoe an der Lohmühle wegen Personalmangels in dieser Saison nicht gewährleistet werden kann, wenn sich an der Situation nichts ändert. Wie ist der aktuelle Stand?

Nico Scheerer: Seit fünf Jahren erzählen wir, dass wir mehr Engagement aus dem Ort benötigen. Geändert hat sich nichts. Für diese Saison wollen wir die Badeaufsicht so gut es geht noch sicherstellen, und wenn es nur tageweise ist. Wir haben aktuell vier feste Terminzusagen für die Lohmühle. Damit können wir allerdings keinen einzigen Tag sicher besetzen. Bereits im letzten Jahr gab es Tage mit super Wetter, an denen wir nicht vor Ort sein konnten. Sollten wir diese Saison wieder viele Tage nicht besetzen können, werden wir den Vertrag kündigen.

Was hätte das für Konsequenzen?

Wenn die Badestelle nicht mehr bewacht werden und die Gemeinde so der Sicherungspflicht nicht nachkommen kann, wird möglicherweise die Badeinsel abgebaut. Je mehr baulich eingerüstet die Badestelle ist, desto mehr gerät die Gemeinde in die Pflicht, wenn etwas passiert. Verständlich, dass sich jemand, der politisch ehrenamtlich aktiv ist, den Schuh nicht anziehen kann.

ZITAT: Schnelle Hilfe ist nicht möglich, wenn niemand vor Ort ist. Nico Scheerer

Für uns als Organisation ist es aber der größte Wunsch, dass der Badebetrieb gesichert stattfinden kann. 500 Menschen ertrinken bundesweit jährlich, meistens an nicht bewachten Gewässern wie Binnenseen. Der Rettungsschwimmer an der Badestelle hat als Richtwert die Vorgabe, spätestens nach 90 Sekunden beim Ertrinkenden zu sein. So schnelle Hilfe ist nicht möglich, wenn niemand vor Ort ist. Das dauert mindestens mehrere Minuten, aber die Zeit hat der Mensch im Wasser nicht.

Wie viel Personal wird benötigt, um die Wasserrettung an der Lohmühle sicherstellen zu können?

Letztlich kommt es darauf an, wie die einzelnen Personen sich einbringen, ob sie viele Tage abdecken können oder – wenn das nicht oder wenig der Fall ist – ob wir die Aufsichten auf eine große Gruppe aufteilen können. Um flexibel arbeiten zu können, bräuchten wir 30 Personen.

ZITAT: Um flexibel arbeiten zu können, bräuchten wir 30 Personen. Nico Scheerer

Unser Stamm-Team schwankt um 20 Personen, da sind aber auch Jüngere dabei, die angelernt werden, aber nicht an vorderster Stelle im Einsatz dabei sind. Im Regelfall ist ein Team von drei bis fünf Personen an der Lohmühle vor Ort: ein Kernteam für den Dienst, zwei sammeln praktische Erfahrungen, sitzen aber nicht verantwortlich am Wasser.

Wie versucht die DLRG, Mitstreiter zu gewinnen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich bei uns zu engagieren, auch ohne Mitglied zu werden. Das Projekt Ferienretter wollen wir auch dieses Jahr wieder anbieten, sofern Corona nicht dazwischen kommt. Das ist eine kompakte Ausbildung zur Wasserrettung in zehn Tagen. Wer sich danach an mindestens drei Tagen für diese Saison zur Badeaufsicht anmeldet, für den ist der Kurs kostenlos. Der Plan ist, dass wir am 15. Juni starten und am 26. Juni durch sind. Der Kurs findet montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr an der Lohmühle statt. Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein.

Geht das Konzept des Ferienretters auf?

Das, was wir wollten, hat leider nicht funktioniert. Wir haben viele Teilnehmer von außerhalb, die ein Abzeichen brauchen oder kostenlos machen wollen. Wir wünschen uns aber mehr Leute vor Ort, die mit der Aktion verbunden bleiben.

ZITAT: Die Herausforderung wird künftig sein, hauptamtliche Strukturen mit kurzzeitigem Engagement zu verbinden. NIci Scheerer

Warum legen Sie Wert auf diese Verbundenheit?

Seit fast zehn Jahren haben wir nur noch einen geringen Anteil an Hohenlockstedtern, die uns an der Lohmühle unterstützen. Früher gab es im Ort ein Ehepaar, das sich für die Station verantwortlich gefühlt hat. So eine Vernetzung in den Ort fehlt uns seit Jahren. Wenn man nicht aus dem Ort kommt, muss man jedes Mal dorthin fahren – das ist so nicht leistbar.

Worin sehen Sie die Gründe für diese Entwicklung?

Ich denke, dass der Grund die fehlende Betroffenheit ist: Man merkt erst, dass etwas fehlt, wenn es nicht mehr da ist. Die generelle Entwicklung geht dahin, dass sich keiner mehr langfristig festlegen möchte. Sobald eine gewisse Verbindlichkeit da ist, schreckt das oft ab. Wenn vor ein paar Jahren die Einteilung der Badeaufsicht Ende Mai verschickt wurde, war das einigen schon zu spät. Heute möchten sich die Leute am liebsten am selben Tag anmelden. Die sind zwar bereit, etwas zu tun, wie man gerade an den ganzen Nähaktionen der Corona-Masken sieht, aber oft nur, wenn es gerade passt. Das können wir nicht ändern. Die Herausforderung wird künftig sein, hauptamtliche Strukturen mit kurzzeitigem Engagement zu verbinden.







INFO: Info und Anmeldung zum Ferienretter bis 31. Mai über die Homepage: www.itzehoe.dlrg.de