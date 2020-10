Nico Scheerer hofft auf FReiwillige : Badeaufsicht an der Lohmühle in Hohenlockstedt: DLRG braucht 2021 mehr Unterstützung

Bürgermeister Wolfgang Wein ist froh über den jährlichen Einsatz der Itzehoer Lebensretter.

16. Oktober 2020, 14:47 Uhr

Hohenlockstedt | Bürgermeister Wolfgang Wein nennt es Luxus, Nico Scheerer von der DLRG Itzehoe bezeichnet es als Dienstleistung für den Bürger und sieht die alljährliche Badeaufsicht an der Lohmühle als gesellschaftliche Aufgabe, die ein sicheres Baden ermöglicht. Ob das auch im kommenden Jahr wieder gewährleistet werden kann, weiß der technische Einsatzleiter der DLRG nicht.

Rettungsschwimmer fehlen

„Sicher nicht in dieser Form, da bislang all unsere Versuche und Aktionen, neue Rettungsschwimmer aus der Gemeinde zu rekrutieren, erfolglos blieben“. Dabei sei die Bewachung der Badestelle für die Rettungsschwimmer nach wie vor von großem Interesse.

„Auch wenn wir glücklicherweise nur selten gebraucht werden, geben wir den Besuchern der Lohmühle doch ein Gefühl von Sicherheit“, sagt Scheerer, der mit seinem 18-köpfigen Team in diesem Jahr fast doppelt so viele Stunden Dienst geleistet hatte, als im Vorjahr. „Und das trotz Corona“, sagt der Rettungsschwimmer.

350 Stunden Badeaufsicht

Insgesamt verbrachten die aus Wachleitern, Wachgängern und Wachhelfern bestehenden Teams 350 Stunden an der Lohmühle. Diese wurden an acht Wochenenden direkt am Wasser absolviert – nicht einberechnet seien die Stunden für gemeinschaftliche Arbeit, Ausbildung oder die Jugendarbeit vor Ort, teilte der verantwortliche Rettungsschwimmer mit. Scheerer wies dabei auch auf den wegen der Corona-Auflagen verspäteten Saisonstart hin.

„Aufgefallen ist, dass der Ort zu Corona-Zeiten ein touristisches Interesse geweckt hat“, sagt Scheerer, der die inzwischen zu Ende gegangene Badesaison als sehr positiv bezeichnet. „Das war natürlich auch dem guten Wetter geschuldet“.

Dass die Rettungsschwimmer vor Ort enorm wichtig seien, betonte Bürgermeister Wein, der an die DLRG eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1269 Euro überreichte. „Ihr steht uns seit vielen Jahren als verlässlicher Partner zur Seite, Danke dafür.“

Wein gibt Hoffnung nicht auf

Auch Wein hofft, dass sich vielleicht doch noch junge Hohenlockstedter finden, die sich ehrenamtlich in der DLRG engagieren möchten. „Uns wäre schon geholfen, wenn wir hier im Ort Ansprechpartner haben, die uns bei der Organisation unterstützen“, sagt Scheerer.







INFO Kontakt: Interessierte können die DLRG Itzehoe per E-Mail unter info@itzehoe.dlrg.de erreichen.