Innenstadtgemeinde Itzehoe : Bachkantate zum Mitmachen in St.-Laurentii-Kirche

von Andreas Olbertz

02. Januar 2020, 14:06 Uhr

Itzehoe | Die Innenstadtgemeinde lädt zur Bachkantatenwerkstatt ein: Jeder, der gerne einmal bei einer Bachkantate mitsingen oder mitspielen möchte, ist eingeladen, mitzumachen. Das Projekt wendet sich an Sänger aller Stimmlagen, denen entweder die Zeit zu regelmäßiger Probenarbeit in einem Chor fehlt oder die einmal als Gast in einem „fremden“ Chor mitsingen möchten, sagt Kantorin Dörthe Landmesser. „Auch fortgeschrittene Streicher sind herzlich willkommen mitzuspielen.“ Einstudiert wird die Kantate „Wir danken dir, Gott, wir danken dir“ (BWV 29).

Am Sonntag, 26. Januar, 10 Uhr wird die Kantate im Gottesdienst aufgeführt. In drei Proben am Mittwoch wird das Stück im Chor erarbeitet, am 8., 15. und 22. Januar, jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr in der St. Ansgarkirche, Wilhelmstraße 4, sowie am Sonnabend, 25. Januar, von 16.45 bis 18 Uhr in der St. Laurentii-Kirche, Kirchenstraße 10.

Die Proben für das Orchester finden am Freitag, 24. Januar, von 19 bis 21 Uhr in St. Ansgar und am Sonnabend, 25. Januar, von 15.30 bis 18 Uhr in St. Laurentii statt. „Die Noten werden den Teilnehmern vorher zugesandt“, erklärt Dörthe Landmesser. Sie bittet um Anmeldungen unter 04821/676217 oder per E-Mail an landmesser@kirche-itzehoe.de. Die Teilnahme ist kostenlos.