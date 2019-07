Proben in kellinghusen : Bach-Oratorium wird fortgesetzt

Der Kellinghusener Kantor Christoph Jacobi versammelt Sänger für neuen Projektchor.

von Ludger Hinz

17. Juli 2019, 15:50 Uhr

Kellinghusen | Jetzt schon an Weihnachten denken – für viele eine gewagte Vorstellung. Nicht so für Kantor Christoph Jacobi und knapp 40 Freiwillige in Kellinghusen. Denn der Kirchenmusiker der Kirchengemeinde plant das nächste Highlight für die dunkle Jahreszeit. Wie im Vorjahr bereits will er auch dieses Mal Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ als Mitsing-Projekt in St. Cyriacus inszenieren – erneut mit einem Projektchor.

Dafür sucht Jacobi viele Mitsänger, denn das umfangreiche Werk will eingeübt werden, und das braucht seine Zeit. Dennoch war die Kirche schon recht gut mit Sängern gefüllt, als er jetzt mitten im Sommer in der Kirche zu den ersten Proben bat.

Bestand der Chor im vergangenen Jahr aus 42 Sängern, so waren es nun bereits 37 im Alter von 14 bis 80 Jahren. „Es waren viele bekannte und neue Teilnehmer, die gemeinsam eines der bekanntesten Werke Bachs entdecken wollen“, freute er sich. „Da der Großteil bereits im vergangenen Jahr dabei war, macht es uns jetzt umso leichter.“

Überwiegend sind es Frauen, die mitsingen, und deshalb fehlen nun noch einige Sänger, so der Kantor. Ideal sei das Projekt für diejenigen, die sich nicht dauerhaft über Jahre an einen Chor binden, aber gerne mal in einem mitsingen wollen. Die Voraussetzungen seien gar nicht so hoch. „Gesangserfahrung ist schön, aber keine Grundvoraussetzung zum Mitmachen.“ Interessenten können sich beim Kantor melden oder einfach vorbei kommen. Geprobt wird jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr in der St.-Cyriacus-Kirche. Dieses Mal stehen die Kantaten I und IV bis VI auf dem Programm. Aufgeführt werden soll das Werk am Sonntag, 8. Dezember, mit Solisten und Orchester in der Kirche. Das knapp zwei Stunden dauernde Stück sei sehr abwechslungsreich, sagt Jacobi: „Es wird kurzweilig.“

Die Anspannung sei dann unmittelbar vor dem Konzert groß. „Alle stehen unter Strom.“ Im vergangenen Jahr in der voll besetzten Kirche sei das gut gelaufen. „Ich bin Monate nach der Aufführung noch angesprochen worden.“

Zusätzlich zum Chor bucht er zur musikalischen Begleitung noch ein Orchester mit 30 Musikern und vier Solisten hinzu. Die dafür veranschlagten Kosten müssen durch die Eintrittsgelder und Spenden wieder hereingeholt werden. „Ohne die Liedertafel als Hauptfinanzierer wäre die Aufführung sonst nicht möglich.“

Mit zwei Orchesterproben mit Chor im November und der Anspielprobe direkt vor dem Konzert starte dann die Aufführung bestens vorbereitet.

Mit viel Engagement sind die Teilnehmer dabei. So sagt Bernd Jacobs (52) aus Kellinghusen, Lehrer an der Grundschule: „Es ist ein großes Erlebnis und eine Freude, dass ich mitmachen darf. Denn ich liebe das Weihnachtsoratorium, das ich schon kannte.“ Seit dreieinhalb Jahren singt er im Chor „Pro Gospel“ mit dem derselben Chorleiter. „Dies ist eine Herausforderung, die mir viel Freude bereitet.“ Er probt auch zu Hause. „Ich singe Tenor und habe eine CD, mit der ich in gleicher Tonlage übe.“

Auch Inge Reimers (86), ehemalige langjährige DRK-Vorsitzende aus Rosdorf, singt mit großer Begeisterung mit. „Ich singe schon seit 1970 im Kirchenchor und war auch im vergangenen Jahr schon dabei.“ Ein Requiem von Brahms hat sie aber auch früher schon einmal mit einstudiert. Sie singt nun im 2. Alt. „Das ist eine Erfüllung, weil ich Kirchenmusik liebe. Das bedeutet mir viel. Hier sind alle gut drauf, und es klappt gut“, sagt sie. „Ich war gleich begeistert es macht viel Spaß als Projektchor.“ Aufgeregt sei sie aber nicht mehr, denn: „Es ist genug Disziplin und Konzentration vorhanden. Wir üben gut und genug. So wird es auch gut klappen.





> Info und Anmeldung bei Kantor Christoph Jacobi, 04822/3035126.