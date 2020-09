Literarisch-musikalischer Abend : Bach-Konzert und Lesung vereint

Hans Francks Novelle „Die Pilgerfahrt nach Lübeck“ lockt 50 Besucher in die Itzehoer St.-Laurentii-Kirche.

20. September 2020, 15:30 Uhr

Itzehoe | Die Orgelmusik von Kantorin Dörthe Landmesser passt wunderbar in den Kirchenraum, dessen Hall aber die Lesung für die Zuhörer zu einer Konzentrationsaufgabe macht. Für die 50 Besucher in St. Laurentii war es dennoch ein gelungener Abend – im Fokus: Hans Francks Novelle „Die Pilgerfahrt nach Lübeck“.

Vor 300 Jahren ist die Welt noch eine ganz andere: Die Menschen sind früh erwachsen und leben oft nicht besonders lang: Johann Sebastian Bach wird 1703 mit gerade mal 18 Jahren zum Organisten an der nagelneuen Orgel im thüringischen Arnstadt berufen. Trotz des guten Gehaltes will er mehr und so reist Bach Anfang Oktober 1705 zu Fuß in zwölf Tagen nach Lübeck, um den weltberühmten 68-jährigen Dieterich Buxtehude als Organist von St. Marien zu beerben.

Die Sache hat aber einen Haken: Im Nachfolge-Paket ist auch Buxtehudes Tochter Anna Margaretha enthalten. Vier ihrer sechs Schwestern sind bereits als Kleinkind oder Mädchen verstorben. Die Orgel gibt’s nur, wenn die schon 30-jährige Tochter geheiratet wird. Deshalb haben schon mehrere Kandidaten einen Rückzieher gemacht.

Autor Hans Franck nimmt diesen Stoff für seine 1936 erschienene Novelle auf. Er zeichnet einen ambivalenten Bach, der zunächst nicht damit herausrückt, wer er ist und was er will. Er sagt immer nur: „Buxtehude hören.“ Das tut er und es entwickelt sich daraus eine sehr fruchtbare musikalische Auseinandersetzung. Statt zwei Wochen bleibt er vier Monate, und in Lübeck sieht man ihn schon als Nachfolger des Altmeisters. Um die entscheidende Frage drückt er sich aber herum: Hochzeit oder nicht?

Ex-Propst Berend Siemens hatte die Idee zu der Veranstaltung, Kantorin Dörthe Landmesser illustrierte die Abschnitte der Lesung mit auf den Inhalt abgestimmten Orgelwerken Bachs und Buxtehudes und machte damit die Entwicklung der Personen deutlich. Pastorin Wiebke Bähnk las und spielte den Part der Tochter, brachte das Essen oder zündete Kerzen an, verdeutlichte die vergeblichen Mühen einer Frau, mit 30 doch noch unter die Haube zu kommen.

Für die ging die Sache schief: Nach vier Monaten machte Bach sich aus dem Staub. Hans Franck streute zeitgemäßes Gefühl mit ein, ließ sie sagen:

„Du hast mir gegeben, was ich nicht verdiene! Grüß’ Maria-Barbara von mir. Sie soll Dich glücklich machen!“ Bach war mit einer Cousine zweiten Grades liiert, die er 1707 heiratete. Und er wusste nun, dass er auch ohne Lübeck und ohne Buxtehudes einsamer Tochter, dem „Knochengestell“, der „Nachfolger auf dem Orgelsitz der deutschen Kunst“ sein würde.

Darüber hinaus war die Novelle gut erzählt, zeichnete die Charaktere transparent und zeigte die Qualitäten des Autors Franck.

Und Anna Margaretha Buxtehude? Sie heiratete dann doch noch einen Nachfolge-Organisten zu St. Marien, starb aber schon kurz nach der Hochzeit 1709.