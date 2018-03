Ausbau zwischen Itzehoe und Wilster : B5-Vollsperrung: „Das geht nicht“

Brunsbütteler Logistikunternehmer Friedrich A. Kruse erwartet massive Auswirkungen auf Wirtschaft und Verkehr.

von Ralf Pöschus

19. März 2018, 07:00 Uhr

Itzehoe | An der schlechten Infrastruktur, die das landesweit größte Industriegebiet mit dem Hinterland verbindet, wird seit langem Kritik geübt: Die Bundesstraße 5 als Zubringer zur A23 gilt als Nadelöhr, die Bahnanbindung des Chem Coast Park lässt nach Ansicht der Unternehmen zu wünschen übrig. Jetzt, nach jahrelangem Vorlauf, soll die B5 zumindest teilweise ertüchtigt werden. Am 19. März beginnt eine Etappe des dreistreifigen Ausbaus zwischen Itzehoe und Wilster. Das gesamte neun Kilometer lange Teilstück soll Ende 2021 fertig sein. Eine Fortsetzung nach Brunsbüttel ist derzeit nicht geplant, wird aber von der Wirtschaft gefordert.

Was gut klingt, ruft jetzt vehemente Kritik hervor. Denn bis 27. Juli soll die Verkehrsader für Autos gekappt werden. Für Pkw gibt es eine ortsnahe Umgehung über Heiligenstedten, Lkw sollen auf der Autobahn bis Albersdorf fahren statt bis Itzehoe Mitte und dann über Meldorf und Marne zurück nach Brunsbüttel (wir berichteten). „Wir sind die Letzen, die sich gegen eine Verbesserung der Infrastruktur aussprechen“, betont Friedrich A. Kruse. Der Seniorchef des gleichnamige Brunsbütteler Familienunternehmens mag aber nicht nachvollziehen, dass über vier Monate lang die komplette Trasse bei Heiligenstedten gesperrt werden soll. „Das geht so nicht“, sagt er.

Die Probleme will Kruse am Montag deutlich machen. Denn der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr hat in seiner Itzehoer Niederlassung zu einer Informationsrunde eingeladen. Dort will der Logistikunternehmer, dessen Hauptsitz in Brunsbüttel täglich von rund 200 Lastwagen angefahren wird, auf die wirtschaftlichen Folgen der Vollsperrung hinweisen.

Allein 80 Kruse-Laster sind täglich zwischen der Schleusenstadt und dem Hamburger Hafen im Linienverkehr unterwegs, darunter auch ein so genannter Giga-Liner. Den Langlaster wird Kruse in den kommenden Monaten nicht mehr einsetzen können, denn für eine Ausweichstrecke gibt es keine Genehmigung. Daher muss er noch mehr Lkw in Marsch setzen. Und alles auf einer um wenigstens eine Stunde verlängerten Route. Zeit ist Geld, gerade im Speditionsgewerbe. „Ich erwirtschafte Mehrkosten und werde die auf meine Kunden umlegen müssen“, ärgert er sich.

Wenn ein Lkw bis nach Süddeutschland bisher acht Stunden unterwegs war, seien es nun locker neun Stunden. Folge: „Eine Stunde vor dem Ziel muss der Fahrer dann Pause machen – zwischen neun und elf Stunden. Ich verliere auf diese Weise einen Tag.“ Im Grunde, so Kruse, gehe der Ausbau mit wechselseitigen Überholstreifen am Thema vorbei. „Pkw-Fahrer gewinnen durch den Ausbau zwei Minuten.“ Sinnvoll sei allein eine vierspurige Trasse zwischen A23 und Brunsbüttel. Doch das, weiß der Spediteur, sei lediglich ein Traum.

Kruse ist nicht der einzige, der Lkw auf dieser Route fahren lässt. Andere Unternehmen haben ebenfalls ein hohes Transportaufkommen. Über das Exportterminal in Brunsbüttel steuert Baustoffproduzent Holcim Deutschland den Versand von Zement aus dem Werk Lägerdorf Richtung England, Frankreich und in weitere Länder. Seeschiffe mit einer Ladekapazität von bis zu 20 000 Tonnen können dort staubfrei beladen werden. „Die Sperrung und Umleitung kostet uns in einem erheblichen Maß Zeit und Geld. Wir werden größere Umwege fahren müssen, was zu erhöhten Fahrzeiten und Frachtkosten führt“, so Unternehmenssprecher Jens Marquardt. „Die Exportmenge können wir während der Bauzeit nicht reduzieren, weil unsere ausländischen Kunden auf die bestellten Produkte warten.“

Frank Schnabel, Geschäftsführer der Schrammgroup und deren Tochter Brunsbüttel Ports, fordert intelligente Lösungen. Der Elbehafen werde täglich von 200 bis 300 Lastern angesteuert. Auch die fahren über die B5. „Es müssen Lösungen gefunden werden, damit der Standort Brunsbüttel nicht unter vier Jahren Baumaßnahme leidet.“ Dies gelte besonders für Schwertransporte. Natürlich, sagt Schnabel, wer den Ausbau fordere, müsse auch mit der Umsetzung leben. Aber das dürfe nicht Lasten der Wirtschaft gehen. Und eine Umleitung über Albersdorf sei keineswegs banal.

Roy Künast von der Egeb-Wirtschaftsförderung ist der Ansprechpartner zwischen Wirtschaft und Landesbetrieb. Der versteht die Problematik, kann aber keine andere Strecke für Lastwagen empfehlen: „Eine adäquate Alternative zur B5 gibt es nicht.“