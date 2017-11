Unfall im Kreis Steinburg : B431 nach Schwertransport-Unfall wieder frei

von dpa

erstellt am 08.Nov.2017 | 00:00 Uhr

St. Margarethen | Nach einem Schwertransport-Unfall ist die Bundesstraße bei St. Margarethen (Kreis Steinburg) am Mittwoch wieder freigegeben worden. Der Verkehr rollte seit dem späten Vormittag, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Itzehoe sagte. Der Transporter war in der Nacht zum Dienstag auf der Bundesstraße 431 in einen Straßengraben gerutscht. Er hatte ein rund 40 Meter langes Bauteil einer Windkraftanlage geladen. Es dauerte bis in die Nacht, bis der Lastwagen und der 90 Tonnen schweren Mast geborgen waren. Insgesamt war die Bundesstraße durch den Unfall mehr als 30 Stunden gesperrt.

Blaulichtmonitor

