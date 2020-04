Feuer in Itzehoer Kaufhaus : B & H öffnet nach Brand erst später

Die Folgen der Rauchentwicklung sind doch deutlich größer als anfangs angenommen.

von Delf Gravert

24. April 2020, 16:48 Uhr

Itzehoe | Nach dem Brand am vergangenen Sonnabend muss das Itzehoer Modehaus Behrens und Haltermann (B&H) länger geschlossen bleiben als zunächst erhofft. Er rechne mit einer Teileröffnung Mitte Mai, teilt Geschäftsführer Sven Haltermann am Freitag mit.

Direkt nach dem Brand, der in einem Schaufenster des Geschäfts ausgebrochen war, hatte Haltermann gehofft, noch diese Woche nach der langen Corona-Schließung einen Teil der Verkaufsfläche öffnen zu können. Doch die Schäden durch das Feuer sind größer als erwartet. „Die entstandene Rauchentwicklung hat dazu geführt, dass weiten Teilen unseres Sortiments Geruch anhaftet, der die Ware für uns unverkäuflich macht“, so Haltermann. Es werde eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, das Sortiment wieder „kompetent und schön auszugestalten“. Das Unternehmen arbeite daran mit Hochdruck. Bestellungen per Telefon und E-Mail seien wie bisher möglich.



>Weitere Infos: buh.de