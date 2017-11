Nach Unfall von Schwertransporter : B 431 weiter gesperrt

vergrößern 1 von 3 Foto: Danfoto 1 von 3





Nach einem Schwertransport-Unfall müssen Pendler auf der Bundesstraße bei St. Margarethen (Kreis Steinburg) auch am Mittwochmorgen noch mit Verkehrsproblemen rechnen. Die Bergungsversuche, die sich die ganze Nacht über hinzogen, waren nicht erfolgreich. Die B 431 sollte voraussichtlich noch bis zum Nachmittag gesperrt bleiben, sagte eine Polizeisprecherin. Das Fahrzeug war in der Nacht zum Dienstag in einen Straßengraben gerutscht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Transporter hatte ein rund 40 Meter langes Bauteil einer Windkraftanlage geladen.