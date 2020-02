Sanierung der Ortsdurchfahrt : B 206 in Wrist: Straßen- und Kanalarbeiten ein halbes Jahr vor dem Zeitplan

Schneller als geplant schreitet die Baustelle auf der B 206 in Wrist voran.

26. Februar 2020, 12:37 Uhr

Wrist | Nach einem Jahr Baustelle auf der Bundesstraße 206 zieht Wrists Bügermeister Jörg Frers eine positive Zwischenbilanz. „Die Firma ist alles andere als langsam“, sagt er.

Fertigstellung für November erwartet

Das Fazit macht zugleich Mut für die kommenden Bauabschnitte: Die am 24. Februar vorigen Jahres begonnenen kombinierten Kanal- und Straßenarbeiten entlang der B 206 sollen bereits in diesem November statt erst in 2021 abgeschlossen werden.

Nach Bahnhofstraße und Freudental am westlichen Ortseingang soll es bis Ende Mai/Anfang Juni im östlichen Verlauf der B 206 in Wrist weitergehen. Zunächst in der Hauptstraße, nach den Sommerferien ist die Föhrdener Straße geplant.

ZITAT: Bisher ist alles so gut gelaufen, wir haben ein halbes Jahr Vorsprung. Jörg Frers, Bürgermeister

Spontanen Applaus für die schnelle Arbeit der Firma Johannsen gab es bei der Informationsveranstaltung, zu der die Gemeindevertretung jüngst in die Grundschule eingeladen hatte.

Das Hauptthema des Abends trug die sperrige Überschrift: „Die vorsorgliche Zwangsdokumentation von Bestandsbaulichkeiten im Einflussbereich der Baustelle“.

Der Itzehoer Sachverständige Niels Christiansen ist damit beauftragt und stellte seine Arbeit vor.

Er machte vor Baubeginn Fotos von den betroffenen Grundstücken und Häusern, um Schäden zu dokumentieren und für eventuell später notwendige Vergleiche vorbereitet zu sein.

ZITAT: Rissefreie Häuser gibt es nicht – und es sind immer die gleichen Ecken. Niels Christiansen, Sachverständiger

Zu erwarten seien im Zusammenhang mit den Bauarbeiten Erschütterungen und Grundwasserabsenkungen.

Das Klappern des Porzellans sei jedoch kein Alarmsignal, erklärte er und bemühte einen bildhaften Vergleich: „Der Gülletrecker ist das Fahrzeug, das den Gebäuden am meisten Schaden zufügt – nicht die Planierraupe“, so Christiansen.

Zudem sei harter Baugrund problematisch, auf die Entfernung zwischen Baustelle und Gebäude käme es weniger an.

Land zahlt Löwenanteil

Insgesamt werden 6,5 Millionen Euro investiert. Davon trägt die Gemeinde Wrist mit zwei Millionen den kleineren Teil, den Rest das Land.

„Das Gesamtvolumen haben wir nach der Regenwasserzuleitung aufgeschlüsselt“, erläutert Bürgermeister Frers. „Wir haben die Straßenarbeiten kombiniert mit den Kanalarbeiten in Angriff genommen, sonst wäre schon in 2017 die Straße aufgerissen worden.“

So könnten nicht nur die Kosten, sondern auch die Beeinträchtigungen für Einwohner und Durchfahrende optimiert werden, so Frers.

Im engen Gespräch mit Anwohnern

Trotz kurioser Erfahrungen mit fehlgeleiteten Fahrzeugen auf nicht geeigneten Ausweichstrecken, wie beispielsweise ein Autotransporter in der Feldmark, gewinnt Frers den Einschränkungen positive Seiten ab: „Es gibt einen guten Anwohnerkontakt durch die Baufirma, die Kommunikation ist super.“

Wenn Probleme auftraten, konnten sie gelöst werden. „Unheimlich viel Lob“ habe es aus der Bahnhofstraße gegeben, als trotz der Sperrung eine neue Küche angeliefert werden konnte.

Tankstelle nicht abgehängt

Auch die Tankstelle habe man für die kommenden Abschnitte im Blick, es werde immer eine Auffahrt offen sein.

Wenn Ende des Jahres Wrist wieder von Ortsschild zu Ortsschild auf der Bundesstraße durchfahren werden kann, mögen die Einschränkungen das eine oder andere schöne Erlebnis von pragmatischem Miteinander beschert haben.