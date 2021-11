Interview mit Trainer des VfL Kellinghusen : Aykut Ekici: Ich habe die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben

Schlusslicht der Fußball-Verbandsliga West soll in der Winterpause Selbstvertrauen tanken

Avatar_shz von shz.de

25. November 2021, 15:55 Uhr

Das „Sorgenkind“ Nummer eins aus Steinburger Sicht in der Fußball-Verbandsliga West ist der VfL Kellinghusen. Die Mannschaft liegt nach 13 absolvierten Spielen abgeschlagen am Tabellenende. Die Hoffnung will Trainer Aykut Ekici (40), der das Team im September übernommen hatte, aber noch nicht ganz aufgeben. Der Fokus liegt auf einer intensiven Vorbereitung in der Winterpause, wie der Teamchef im nachstehenden Interview erläutert. Zunächst steht am Sonnabend aber noch das Derby beim TSV Heiligenstedten auf dem Programm.

Der VfL liegt nach 13 Spieltagen abgeschlagen am Tabellenende, hat mit nur vier Punkten auf dem Konto kaum noch eine Chance, dem Abstieg zu entrinnen. Ganz ehrlich, Herr Ekici, glauben Sie noch an eine Wende im Frühjahr?

Sagen wir mal so: Ja, wir sind abgeschlagen, es ist schwierig, aber die theoretische Chance besteht nach wie vor. Wenn man mal drei Spiele gewinnt, dann hat man auch schon wieder Anschluss. Wir werden die Winterpause definitiv nutzen, um danach stärker wieder raus zu kommen. Es wäre natürlich naiv, nur für die Verbandsliga zu planen. Natürlich planen wir zweigleisig. Es ist mir bewusst, dass es in Richtung Kreisliga gehen könnte. Der Glaube, den Klassenerhalt noch zu schaffen, ist aber nach wie vor vorhanden.

Mit ganzen acht Toren auf der einen und bereits 41 Gegentreffern auf der anderen Seite hat der VfL die schlechteste Quote aller zwölf Verbandsligisten. Wo können und müssen Sie ansetzen, um diese Ergebnisse zu verbessern?

In erster Linie Selbstvertrauen tanken. In der Defensive müssen die Spieler, die aus der zweiten Mannschaft hochgerückt sind, Prozesse und Abläufe im taktischen Bereich trainieren, damit wir eine bessere Stabilität in diesen Mannschaftsteil bekommen. Durch das Fehlen beispielsweise von Florian Barth mussten wir in der Vergangenheit viel rotieren. Hier müssen wir mehr Konstanz reinbringen. Die Offensive ist natürlich auch ein Thema. Als richtigen nominellen Stürmer haben wir eigentlich nur einen. Das ist leider zu wenig. Wir müssen versuchen, dass Spieler aus dem Mittelfeld diese Aufgaben mit übernehmen.

Welche Eindrücke vermitteln die Spieler Ihnen im Training?

Motiviert. Wir haben einen Kader von 17 Spielern, auf die ich zurückgreifen kann. Beim Training sind wir immer mit zwölf, dreizehn Leuten dabei. Ich habe den Eindruck, dass alle mitziehen, gerne kommen und Anweisungen gut aufgenommen werden.

Spielen Verletzungsprobleme eine Rolle?

Ja. Wenn Spieler wie Mark Deppe, Florian Barth oder Thore Ratjen ausfallen, fehlt natürlich sofort Qualität auf dem Platz.

Kann der VfL in der Winterpause personell noch nachrüsten, ist in dieser Richtung etwas geplant?

Realistisch eher weniger. Ich höre immer wieder, dass vielleicht Interesse bestünde, aber nicht in der Winterpause. Daher plane ich in dieser Zeit keine Neuverpflichtungen.

Wenn Sie die Spiele der Mannschaft analysieren, wo würden Sie die Schwachpunkte festmachen, die letztlich immer wieder zu Niederlagen führen?

Das sind immer wieder grundsätzliche Fehler im Spielaufbau und das Umschalten in die Defensive. Das ist unser größtes Manko.

Würden Sie sagen, dass Ihrer Mannschaft in manchen Situationen auch einfach mal ein Quäntchen Glück fehlt? Haben Sie Beispiele?

Ja, auch in dieser Richtung gab es Spiele, zum Beispiel beim 1:2 gegen den Heider SV II, wo wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Aber auch das 1:5 in Krempe, was sich heftig anhört, kam nur dadurch zustande, weil der TuS aus drei Torschüssen in der ersten Halbzeit drei Tore gemacht hat und wir unsere Chancen nicht nutzten. Wenn man unten steht, passiert das halt.

Die Niederlagen gegen Boostedt (1:3 nach Führung und drei Gegentoren in den letzten 20 Minuten), gegen Holstein-West (0:5 – alle Gegentore in der zweiten Halbzeit), gegen Todenbüttel (0:2 – beide Gegentore in der zweiten Halbzeit) und beim FC Reher/Puls (1:6 nach einer 1:0-Pausenführung) lassen den Schluss zu, dass Ihre Mannschaft im Fitnessbereich nicht über 90 Minuten auf der Höhe sein kann. Würden Sie dieser These zustimmen?

Ja. Als ich die Mannschaft übernommen hatte, habe ich ja schon gesagt, dass ich Defizite im Fitnessbereich sehe. Und auch im taktisch-technischen Bereich. Mitten in der Saison da im Fitnessbereich etwas aufzubauen, ist schwierig. In diesen Punkten werden wir in der Winterpause rechtzeitig arbeiten. Die Konditionsschwächen werden wir dann sicherlich nicht mehr haben.

Hat der Verein mit dem Trainerwechsel im September – nach drei Spieltagen haben Sie den VfL übernommen – zu spät reagiert?

Das möchte ich nicht bewerten. Das ist Sache des Vereins.

Zum Schluss des Kalenderjahres folgt nun am Sonnabend noch das Rückspiel beim TSV Heiligenstedten. Eine schwierige Aufgabe. Was rechnen Sie sich dort aus?

Ich rechne mit einem kampfbetonten Spiel. Heiligenstedten kenne ich ja aus meiner langjährigen aktiven Zeit, wo ich selbst zehn Jahre gekickt habe. Von daher ein besonderes Duell. Ich würde mich freuen, wenn wir zumindest einen Punkt mitnehmen können.

Im März, April und Mai des kommenden Jahres stehen dann noch acht weitere Spiele an, wobei Ihre Mannschaft davon allein sechs Auswärtsspiele bestreiten muss. Das wird hart, oder?

Ja. Ich verstehe da auch leider die Saisonplanung des Verbands nicht. In der Hinserie hatten wir fünf Heimspiele hintereinander, im Frühjahr ist es jetzt genau umgekehrt. Das ist absolut schlecht geplant. Aber in den sauren Apfel müssen wir jetzt leider beißen.